Цены на секонд-хенд могут подскочить: правительство планирует ввести новые налоги

Продавцы с особым цинизмом завозят сверхдорогие товары под видом секонд-хенда и продают их в разы дороже, заявил Даниил Гетманцев.

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Власти могут ввести налог для продавцов секонд-хенда / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Правительство Украины планирует ввести налоги для владельцев секонд-хенда. Продавцов подержанной одежды могут обязать платить налог за каждую вещь. Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире КИЕВ24.

"Речь идет о различных схемах, которые так или иначе связаны с импортом одежды. Это и магазины секонд-хенда, которые также ввозят одежду по заниженной стоимости даже по сравнению с секонд-хендом. И речь идет о тех, кто вообще с особым цинизмом завозит сверхдорогие товары под видом секонд-хенда", - заявил Гетманцев.

По его словам, такие схемы практиковались на протяжении десятков лет, но сейчас налоговая и таможня активно объединяют свои данные, чтобы эффективно с ними бороться. Гетманцев добавил, что из Государственной базы можно узнать, по какой стоимости компания продает отдельные единицы товаров, и сравнить это с задекларированной стоимостью. Разница часто бывает в десятки раз.

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"Прекрасно, что работают магазины, прекрасно, что работают магазины секонд-хенда, прекрасно, что работают магазины брендовых вещей. Пусть работают, пусть развиваются, но при этом пусть с каждой вещи платят налоги армии. Потому что все, что мы собираем сегодня в качестве налогов, идет на армию", - подчеркнул политик.

Что такое Государственная налоговая служба Украины? Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Налоги в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине владельцы квартир и домов должны платить налог на недвижимость за каждый "лишний" квадратный метр, превышающий установленные нормы: 60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов. Максимальный размер налога составляет 100,5 грн за каждый дополнительный квадратный метр.

Также гражданам Украины могут запретить отказываться от наследства, если умерший имел долги перед кредиторами. Так хотят защитить кредиторов от убытков.

Как сообщал Главред, директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Однако впоследствии нардеп Даниил Гетманцев такую инициативу категорически опроверг.

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