Чрезвычайное положение вместо карантина: в Кабмине оценили неожиданный сценарий

В Украине могут ввести режим чрезвычайного положения, не исключил Олег Немчинов.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о вероятности введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.
Как рассказал он в эфире канала Украина 24, пока нет необходимости вводить в Украине режим чрезвычайного положения.
В то же время он подчеркнул, что Кабмин может рассмотреть такое решение, если с соответствующей инициативной выступит президент.
По его словам, подобный указ уже готовили весной, однако удалось обойтись без него.
"Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - отметил министр Кабмина.
В то же время он пояснил, что вспышка коронавируса в Украине связана с активностью местных политиков накануне выборов 25 октября.
Он обратил внимание на то, что рост числа новых случаев заболевания фиксируют в городах, где накануне проходили концерты.
Он отметил, сейчас большой рост заболеваемости фиксируют в Харькове, где за сутки заболели почти 500 человек, а накануне провели концерт. Также похожая ситуация и в Днепре, где за вчера заболели около 300 человек и также недавно проходил концерт.
"У меня есть ощущение, что у нас безответственные руководители в городах. Это полная безответственность местных политиков, которые поставили местные выборы главнее чем здоровье своих граждан", - сказал Немчинов.
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- В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 5 тыс. 804 человека.
- Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 250 тыс. 538 случаев COVID-19.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 4 тыс. 779 человек, в том числе 89 человек за прошедшие сутки.
- Выздоровели 110 тыс. 650 человек, за минувшие сутки - 2 тыс. 417.
- На сегодняшний день в Украине болеют 135 тыс. 109 человек.