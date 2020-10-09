Чрезвычайное положение вместо карантина: в Кабмине оценили неожиданный сценарий

В Украине растет число больных коронавирусом / УНИАН

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о вероятности введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

Как рассказал он в эфире канала Украина 24, пока нет необходимости вводить в Украине режим чрезвычайного положения.

В то же время он подчеркнул, что Кабмин может рассмотреть такое решение, если с соответствующей инициативной выступит президент.

По его словам, подобный указ уже готовили весной, однако удалось обойтись без него.

"Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - отметил министр Кабмина.

В то же время он пояснил, что вспышка коронавируса в Украине связана с активностью местных политиков накануне выборов 25 октября.

Он обратил внимание на то, что рост числа новых случаев заболевания фиксируют в городах, где накануне проходили концерты.

Он отметил, сейчас большой рост заболеваемости фиксируют в Харькове, где за сутки заболели почти 500 человек, а накануне провели концерт. Также похожая ситуация и в Днепре, где за вчера заболели около 300 человек и также недавно проходил концерт.

"У меня есть ощущение, что у нас безответственные руководители в городах. Это полная безответственность местных политиков, которые поставили местные выборы главнее чем здоровье своих граждан", - сказал Немчинов.

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