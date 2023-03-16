Что делать, если мобилизованных отправляют на фронт без подготовки: совет адвоката

Адвокат Андрей Новак рассказал, что нужно знать мобилизованным украинцам и что делать, если их подправляют на фронт без подготовки.

Нужно писать жалобы, если отправляют на фронт без подготовки - адвокат / коллаж фото УНИАН и ТСН

Украинцы, если мобилизовали и экстренно отправляют на войну без проведения нужной тренировки, обязаны немедленно писать соответствующие жалобы командованию своей воинской части. Об этом рассказал в эфире "Завтрака с 1+1" адвокат Андрей Новак.

Как говорит юрист, бывают ситуации, что офицеры на местах не выполняют требования по подготовке солдат и сразу отправляют на передовую.

"В идеальном мире такого не должно быть, и в принципе у нас, по словам военно-политического руководства, каждый мобилизованный гражданин, не имеющий боевого опыта, должен пройти боевую подготовку. Однако в публичном доступе документов, нормирующих, что должно знать военнослужащий, мобилизованный, нет. Скорее всего, это под грифом ДСП — для служебного пользования. Мы, обычные граждане, не можем этих документов увидеть", — отметил он.

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Адвокат объяснил, что мобилизованные должны делать в вышеуказанной ситуации:

"Сразу писать рапорт на командира воинской части или на командира центра комплектования, чтобы отправили на полигон, на подготовку. Если же не отправляют, то жаловаться в ВСП — военную службу правопорядка, в военную прокуратуру, в Генштаб, Минобороны. Писать жалобы, что вас без подготовки бойца отправляют служить на передок", − подытожил он.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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