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COVID-19 убьет десятки тысяч украинцев до конца года: озвучен тревожный прогноз

13 ноября 2020, 07:54

В Украине необходимо ввести жесткий карантин, считает Тимофей Милованов.

Коронавирус
Спрогнозирована смертность от коронавируса в Украине / Фото Reuters

До конца года коронавирусная болезнь станет причиной смерти 20 тысяч украинцев, заявил президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Такой прогноз он озвучил в эфире передачи Право на владу на канале 1+1.

"В ваших цифрах мы можем увидеть, что 9 тысяч человек погибло. Это примерно половину сейчас мы видим активных случаев из всех, что есть. Умножьте это на два - и вы будете знать, что до конца года погибнет 20 тысяч человек в целом", - сказал он.

В то же время Милованов уверен, что такого количества смертей от коронавируса можно было избежать.

"Если бы не были б изменены критерии в сентябре и августе, по нашему моделированию ... Я должен сказать, что модели ошибаются, то есть, это не абсолютная правда. По нашему моделированию, количество погибших в стране на конец года было бы 4-6 тысяч. То есть, уже один раз выбрали политическую целесообразность - и потеряли 14-16 тысяч человек", - заявил Милованов.

Он добавил, что сейчас в Украине снова выбирают политическую целесообразность.

"Почему мы не вводим жесткий карантин, который правильно делать? Ответ на это: потому что у нас нет денег компенсировать тому бизнесу, который будет вынужден не работать", - подчеркнул Милованов.

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