COVID-19 в Украине не утихает: за сутки 827 новых случаев – в 3 раза больше, чем за минувшие 24 часа

В Украине за сутки заболели 68 детей и 26 медработника / УНИАН

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 2 августа, был выявлен у 827 человек. Заболело 68 детей и 26 медицинских работника. Госпитализировано 334 человека. Погибли от коронавируса 26 человек.

Согласно данным Минздрава на утро вторника, 3 августа, за минувшие 24 часа на территории Украины установлено 827 новых прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заражений в Киеве (198), а также Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровский (53) и Харьковской (49) областях.

Коронавирус в Украине – данные на 3 августа

Госпитализировано 334 человека

Погибли 26 человек

Выздоровело 533 человека

Количество тестов на COVID-19 за минувшие сутки

ПЦР-тесты – 19 946

ИФА – 8 229

Экспресс-тесты – 11 447

Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине за все время

Число заболевших – 2 254 361 человек

Выздоровело – 2 187 703 человека

Погибли – 52 981 человек

Число ПЦР-тестов – 11 424 130.

Где больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки

Киев – 198

Донецкая область – 65

Одесская область – 62

Днепропетровская область – 53

Харьковская область – 49

Коронавирус в Украине

За предыдущие сутки, 1 августа, было установлено 256 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 473 заразившихся человека.

В Минздраве заявляли, что в Закарпатской и Хмельницкой областях уже превышен уровень госпитализаций. Однако Украина по-прежнему находится в зеленой зоне карантина.

Главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что сейчас в Украине не фиксируется новой вспышки COVID-19. Ситуация с заболеваемостью стабильная. Однако в Киеве, Харьковской и Луганской областях ситуация усложняется.