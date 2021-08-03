COVID-19 в Украине не утихает: за сутки 827 новых случаев – в 3 раза больше, чем за минувшие 24 часа

Больше всего новых прецедентов COVID-19 зафиксировано в Киеве, а также Донецкой, Одесской, Днепропетровский и Харьковской областях
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 2 августа, был выявлен у 827 человек. Заболело 68 детей и 26 медицинских работника. Госпитализировано 334 человека. Погибли от коронавируса 26 человек.
Согласно данным Минздрава на утро вторника, 3 августа, за минувшие 24 часа на территории Украины установлено 827 новых прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заражений в Киеве (198), а также Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровский (53) и Харьковской (49) областях.
Коронавирус в Украине – данные на 3 августа
- Госпитализировано 334 человека
- Погибли 26 человек
- Выздоровело 533 человека
Количество тестов на COVID-19 за минувшие сутки
- ПЦР-тесты – 19 946
- ИФА – 8 229
- Экспресс-тесты – 11 447
Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине за все время
- Число заболевших – 2 254 361 человек
- Выздоровело – 2 187 703 человека
- Погибли – 52 981 человек
- Число ПЦР-тестов – 11 424 130.
Где больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки
- Киев – 198
- Донецкая область – 65
- Одесская область – 62
- Днепропетровская область – 53
- Харьковская область – 49
Коронавирус в Украине
За предыдущие сутки, 1 августа, было установлено 256 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 473 заразившихся человека.
В Минздраве заявляли, что в Закарпатской и Хмельницкой областях уже превышен уровень госпитализаций. Однако Украина по-прежнему находится в зеленой зоне карантина.
Главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что сейчас в Украине не фиксируется новой вспышки COVID-19. Ситуация с заболеваемостью стабильная. Однако в Киеве, Харьковской и Луганской областях ситуация усложняется.