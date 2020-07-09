Зеленский с семьей переехал на государственную дачу в Конча-Заспе

Кортеж Зеленского на даче / Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский вместе с семьей летом поселился на государственной даче в элитном поселке Конча-Заспа, где на протяжении последних тридцати лет живут высокопоставленные украинские чиновники.

Как выяснили журналисты программы Схемы, речь идет о доме №29, в котором десять лет жил экс-глава государства Виктор Ющенко и съехал лишь после Революции достоинства.

Из реестров стало известно, что накануне заселения Зеленского на госдаче сделали ремонт за деньги из бюджета.

Съемочная группа впервые увидела кортеж Зеленского около Конча-Заспы 6 июля. После он приезжал на госдачу ежедневно. Президент с семьей теперь живет по соседству с экс-президентом Леонидом Кучмой, экс-премьером Валерием Пустовойтенко, экс-спикерами Верховной Рады Александром Морозом и Владимиром Литвиным.

Журналисты увидели в декларации главы государства, что он недавно продал свой загородный дом в поселке Иванковичи, расположенный в коттеджном городке Жемчужина Италии, за 13,5 млн. гривен.

Напомним, снижение рейтинга является весьма обыденным элементом политического процесса. На электоральные позиции президента Зеленского повлияла эпидемия коронавируса и экономический кризис.

Ранее Разумков высказался о том, может ли Владимир Зеленский лишиться поста президента Украины по причине государственного переворота.