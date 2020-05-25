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Гибель Давыденко: c нардепом попрощались в Киеве

25 мая 2020, 16:02

С погибшим нардепом прощались в столичной больнице.

В Феофании попрощались с Давыденко – Давыденко новости
В Феофании попрощались с Валерием Давыденко / strana.ua

В Киеве в понедельник, 25 мая, прошла церемония прощания с погибшим нардепом Валерием Давыденко.

Прощание с Давыденко состоялось в больнице Феофания, сообщает Страна

По ее данным, на территорию Феофании не пускали журналистов – на всех подъездах к больнице дежурили сотрудники Управления госохраны и полиции.

Возле больницы журналисты засняли людей с цветами. Также в кадр попал катафалк. 

С погибшим, в частности, простились бывший президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также действующие и экс-нардепы.

  • В Феофании попрощались с Валерием Давыденко obozrevatel.com
  • В Феофании попрощались с Валерием Давыденко strana.ua
  • В Феофании попрощались с Валерием Давыденко strana.ua
  • В Феофании попрощались с Валерием Давыденко strana.ua
  • В Феофании попрощались с Валерием Давыденко strana.ua
  • В Феофании попрощались с Валерием Давыденко strana.ua
  • В Феофании попрощались с Валерием Давыденко strana.ua
  • В Феофании попрощались с Валерием Давыденко strana.ua

Похороны Давыденко запланированы на вторник, 26 мая. Нардепа хотят похоронить в его родном городе – в Носовке Черниговской области.

Напомним, Валерия Давыденко нашли застреленным вечером 23 мая в его офисе в Киеве. Рассматривается несколько версий гибели нардепа – самоубийство, доведение до самоубийства и убийство, инсценированное под суицид.

Валерий Давыденко прощание Феофания Дмитрий Разумков Петр Порошенко
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