Гибель Давыденко: c нардепом попрощались в Киеве

В Феофании попрощались с Валерием Давыденко / strana.ua

В Киеве в понедельник, 25 мая, прошла церемония прощания с погибшим нардепом Валерием Давыденко.

Прощание с Давыденко состоялось в больнице Феофания, сообщает Страна.

По ее данным, на территорию Феофании не пускали журналистов – на всех подъездах к больнице дежурили сотрудники Управления госохраны и полиции.

Возле больницы журналисты засняли людей с цветами. Также в кадр попал катафалк.

С погибшим, в частности, простились бывший президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также действующие и экс-нардепы.

Похороны Давыденко запланированы на вторник, 26 мая. Нардепа хотят похоронить в его родном городе – в Носовке Черниговской области.

Напомним, Валерия Давыденко нашли застреленным вечером 23 мая в его офисе в Киеве. Рассматривается несколько версий гибели нардепа – самоубийство, доведение до самоубийства и убийство, инсценированное под суицид.