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Убийство Шеремета: суд разрешил снять электронный браслет с подозреваемой

Присутствующие в зале встретили решение суда по делу Андрея Антоненко криками "Ганьба!".

13 июля 2020, 15:10
Шеремет
Суд принял решение по делу Павла Шеремета / УНИАН

В понедельник, 13 июля, суд изменил подозреваемой по делу убийства Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения.

С нее сняли территориальные ограничения и сегодня снимут электронный браслет, сообщает 5-й канал.

Отныне Дугарь сможет свободно передвигаться без территориальных ограничений.

В то же время суд оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

В начале заседания судьи сообщили, что в апелляционную инстанцию был доставлен третий том дела, из-за отсутствия которого было отложено предварительное заседание, передает УНИАН.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда от 25 мая ... оставить без изменений, апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения", - зачитал резолютивную часть решения судья.

Читайте также"Без арийской расы": подозреваемому в убийстве Шеремета изменили формулировкуПрисутствующие в зале суда поручители и люди, которые пришли поддержать Антоненко, встретили такое решение коллегии криками "Ганьба!".

Кроме того, суд отказался изменять меру пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

В Печерском районном суде Киева состоялось рассмотрение ходатайства адвоката Кузьменко Тараса Беспалого об изменении меры пресечения на любую другую, которая не предусматривает содержания под стражей.

В зале заседаний также присутствовали лица, готовые взять Кузьменко на поруки.

Заслушав стороны, следственный судья Олеся Батрин постановила отклонить ходатайство адвоката и оставила Кузьменко под стражей.

Напомним, Павел Шеремет был убит утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю Украинская правда Алене Притуле (в момент инцидента она в машине осутствовала). По предварительной версии событий, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Более чем через три года, 12 декабря 2019 года сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлию Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Главным мотивом всех подозреваемых следствие считало попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет суд Яна Дугарь Андрей Антоненко Юлия Кузьменко
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