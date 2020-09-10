Деркач пригрозил разоблачениями за санкции США

Андрей Деркач ответил на санкции США / Фото: Facebook/Андрей Деркач

Нардеп Андрей Деркач назвал местью учрежденные против него США санкции и пообещал на пресс-конференции обнародовать новые факты коррупции в Вашингтоне.

"Месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей", - написал Деркач на своей странице в Facebook.

Политик заявил, что на следующей неделе проведет пресс-конференцию, на которой озвучит новые разоблачения "демокоррупции". Он добавил, что санкции против него учредили, поскольку произошла утечка информации о его расследовании.

"Демокоррупционеры" очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины", - утверждает депутат.

Деркач подчеркнул, что будет подавать в суд на Минфин США. По словам политика, таким образом он защитит национальные интересы Украины.

/ Фото: Facebook/Андрей Деркач

Пленки Деркача: