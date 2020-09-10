Деркач пригрозил разоблачениями за санкции США

Политик анонсировал пресс-конференцию
Нардеп Андрей Деркач назвал местью учрежденные против него США санкции и пообещал на пресс-конференции обнародовать новые факты коррупции в Вашингтоне.
"Месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей", - написал Деркач на своей странице в Facebook.
Политик заявил, что на следующей неделе проведет пресс-конференцию, на которой озвучит новые разоблачения "демокоррупции". Он добавил, что санкции против него учредили, поскольку произошла утечка информации о его расследовании.
"Демокоррупционеры" очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины", - утверждает депутат.
Деркач подчеркнул, что будет подавать в суд на Минфин США. По словам политика, таким образом он защитит национальные интересы Украины.
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Пленки Деркача:
В США 9 сентября учредили санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача за попытку повлиять на выборы президента страны.
Напомним, президент США Дональд Трамп ретвитнул аудиозапись, на которой, вероятно, записан разговор экс-президента Украины Петра Порошенко с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.
Ранее Деркач опубликовал записи разговоров якобы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и Путиным. В частности, обнародована запись разговоров людей с голосами, похожими на Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. В разговоре собеседники якобы касались тем размещения миротворцев, Минского процесса и других.