Для бойцов ВСУ ввели штрафы за огонь по боевикам на Донбассе - СМИ

Для бойцов ВСУ ввели штрафы за огонь по боевикам / УНИАН

В Сети появился текст приказа за подписью руководителя Министерства обороны Украины Андрея Тарана о премировании и штрафах для военнослужащих в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе — военных хотят штрафовать, в том числе, за ответный огонь по врагу.

Фотокопию приказа опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Потрясающе выписана норма — запрещен ответный огонь по врагу. Тут же оговорка — если это не объясняется приказом командира и военной необходимостью. Но это же бред! Задача открывать огонь по врагу и тем более, открывать ответный огонь, не нуждается в ограничениях и не может быть запрещена в любом виде дополнительными приказами — это обязанность военнослужащего в зоне боевых действий, каковой является зона ООС", — написал он.

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По мнению Бутусова, основная суть приказа — приравнять ведение войны на Донбассе украинской армией к административному правонарушению.

Кроме того, журналист обратил внимания подписчиков, что военнослужащих будут штрафовать не только за административные нарушения, но и за "наличие неучтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены", за "случаи травмирования из-за нарушения мер безопасности" и "неоправданные боевые потери ".

Шкала штрафов варьируется в зависимости от количества зафиксированных нарушений и от должности нарушителя (от 25% до 75% премии).

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