УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Для бойцов ВСУ ввели штрафы за огонь по боевикам на Донбассе - СМИ

18 сентября 2020, 17:50

Журналист Юрий Бутусов выложил копию приказа Минобороны по поводу штрафов и премий бойцов ВСУ в зоне войны на Донбассе.

Солдат,ВСУ
Для бойцов ВСУ ввели штрафы за огонь по боевикам / УНИАН

В Сети появился текст приказа за подписью руководителя Министерства обороны Украины Андрея Тарана о премировании и штрафах для военнослужащих в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе — военных хотят штрафовать, в том числе, за ответный огонь по врагу.

Фотокопию приказа опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Потрясающе выписана норма — запрещен ответный огонь по врагу. Тут же оговорка — если это не объясняется приказом командира и военной необходимостью. Но это же бред! Задача открывать огонь по врагу и тем более, открывать ответный огонь, не нуждается в ограничениях и не может быть запрещена в любом виде дополнительными приказами — это обязанность военнослужащего в зоне боевых действий, каковой является зона ООС", — написал он.

Читайте такжеОстановить войну на Донбассе будет тяжело по одной простой причине

По мнению Бутусова, основная суть приказа — приравнять ведение войны на Донбассе украинской армией к административному правонарушению.

Кроме того, журналист обратил внимания подписчиков, что военнослужащих будут штрафовать не только за административные нарушения, но и за "наличие неучтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены", за "случаи травмирования из-за нарушения мер безопасности" и "неоправданные боевые потери ".

Шкала штрафов варьируется в зависимости от количества зафиксированных нарушений и от должности нарушителя (от 25% до 75% премии).

Война на Донбассе - ранее Главред сообщал:

  • Журналист и представитель ОРДЛО от Украины на переговорах в Минске Сергей Гармаш заявил - инспектирование украинских позиций на Донбассе с представителями российских оккупационных войск может стать "признанием субъектности" террористов.
  • До того дипломат Александр Моцик рассказал - Украина может допускать инспекции на свои позиции, однако кадровый состав таких инспекций должен исключать представителей боевиков "ЛДНР".

новости Украины война на Донбассе Андрей Таран ВСУ штраф Юрий Бутусов
Сейчас вы просматриваете новость «Для бойцов ВСУ ввели штрафы за огонь по боевикам на Донбассе - СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:40
Гороскоп для всех на 19 сентября: кому сулят финансовый взлет
18:23
В США власти обязали магазины приложений удалить TikTok и WeChat
17:59
В Украине изменили зоны карантина: кто попал в "красный" список Видео
17:50
Для бойцов ВСУ ввели штрафы за огонь по боевикам на Донбассе - СМИ
17:46
Как отличить коронавирус от гриппа: названы симптомы Видео
17:23
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
17:17
Тина Кароль выпустила уникальный клип-трилогию "Найти своих" Видео
17:09
Эксперт указал на самое слабое место Путина
16:54
Как почистить серебро: простые способы Видео
16:54
Коронавирус в Украине "отличился": на носу психологическая отметка Видео
16:51
Эксперт спрогнозировал провал протестов в Беларуси и новую политику Лукашенко Видео
16:44
Адвокат Михаила Ефремова лишился статуса из-за проигранного суда
16:42
Тихановская готовит новый удар: в Беларуси анонсировали масштабные протесты Видео
16:35
Рак яичников: врачи предупредили об одном кожном симптоме Видео
16:26
Взятка для Юрченко - нардеп придумал "актуальную" причину и не пришел на суд
16:13
Кокосовое масло: 10 научно доказанных преимуществ Видео
16:10
Погода в Украине в сентябре: метеоролог спрогнозировала конец холодного периода Видео
16:09
"Ей это нравится": Владимир Остапчук показал домашнее видео с невестой
15:59
Спецназ РФ в Минске: создатель Nexta объяснил фейки о протестах в Беларуси Видео
15:52
Польша намерена нанести экономический "удар" по Беларуси из-за Лукашенко Видео
15:41
Как понять, что заразился коронавирусом - ученые нашли новые симптомы
15:31
В Киеве найдено изрезанное тело: раскрыты подробности убийства Видео
15:13
Стоматит: симпмтомы и причины отвратительного заболевания Видео
15:11
Зеленский ответил на "зраду" о потере безвиза из-за смены главы САП Видео
15:07
Автор Nexta рассказал, дает ли Польша деньги на оппозиционные Лукашенко СМИ Видео
14:54
Астрологи раскрыли, в кого влюбляются почти все Видео
14:54
В Кабмине назвали условия проведения выборов в ОРДЛО Видео
14:50
Арест Колесниковой: суд в Беларуси принял жесткое решение Видео
14:23
Warner Bros открестились от Джоан Роулинг после трансфобного скандала
14:14
Песков прокомментировал следы Новичка на бутылке из номера Навального Видео
14:11
"Сижу на одеяле, ночью я с Вами": нардеп попалась на пикантной переписке в Раде
14:03
Шмыгаль отреагировал на заявления об отмене безвиза с Евросоюзом Видео
13:58
Чешется тело ночью: причины и способы лечения Видео
13:32
Стало известно о смертельной опасности популярного лекарства от коронавируса Видео
13:18
Автор Nexta объяснил, почему Россия не сможет поглотить Беларусь Видео
12:52
Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара Видео
12:48
Клип El Problema Morgenshtern и Тимати набирает сверхпопулярность на Youtube Видео
12:45
Менструальная чаша: преимущества, способы использования и риски Видео
12:11
"Режима уже нет": создатель Nexta рассказал, что ждет Лукашенко Видео
12:00
Резников оценил вероятность внесения "особого статуса" Донбасса в Конституцию Видео
11:51
"Никакого просвета нет": Борис Моисеев в тяжелом состоянии после тяжелой болезни
11:44
Тихановская "поставила диагноз" Лукашенко и назвала его главный провал Видео
11:40
Признаки нарциссического домашнего насилия: топ-5 Видео
11:28
В Кабмине назвали реальные сроки возвращения Донбасса в Украину Видео
11:25
Ляшко рассказал, когда ждать резкого всплеска числа инфицированных COVID-19 Видео
11:04
Сериал Воспитанные волками продлили на 2 сезон еще до завершения первого
10:50
Как и когда пройдут выборы на оккупированном Донбассе: Кравчук расставил точки над "і" Видео
10:48
В Минздраве объяснили, кому не нужно делать тест на COVID-19 Видео
10:40
Какие последствия для Лукашенко будет иметь резолюция Европарламента мнение
10:36
Астролог предупредил о первом серьезном похолодании в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять