УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"До января-февраля отобьем юг": генерал озвучил сроки окончания войны в Украине

17 ноября 2022, 16:16

В мае-июне мы сможем говорить об освобождении территории всего государства, уверен Николай Маломуж.

Николай Маломуж
Генерал озвучил сроки окончания войны в Украине / Главред

После освобождения Херсона при оптимистическом сценарии, за два-два с половиной месяца Украина освободит южные территорий, а также части Луганской и Донецкой областей.

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, что до января-февраля мы должны завершить этот процесс.

"При другом сценарии, если Россия успеет подтянуть резервы на юг и восток (речь идет о тех уже более-менее подготовленных ресурсах мобилизованных, а также военной технике и вооружениях), все может затянуться до мая-июня 2023 года. Но наше наступление будет продолжаться все равно", - объяснил Маломуж.

По его словам, в мае-июне мы сможем говорить об освобождении территории всего государства. Возможно, раньше.

"Вторая составляющая – освобождение Крыма – зависит от того, насколько мощно мы пробьем эшелонированную оборону врага на херсонском и запорожском направлениях. От этого зависит, когда мы зайдем в Крым за счет наступательных операций и паники врага. Это должно произойти к весне-лету 2023 года", - считает генерал.

Маломуж подчеркнул, что это реалистичный сценарий сегодня, и для этого есть все предпосылки – возможности ВСУ, поддержка партнеров, политическая поддержка мощных игроков.

"Хотя возможен и дополнительный мощный фактор – мощное влияние на Россию со стороны Китая, Индии и Турции с тем, чтобы Путин вывел войска с территории нашего государства. Это также может быть дополнительным фактором, который ускорит нашу победу, и в ближайшие два-пять месяцев этот фактор появится обязательно", - подытожил Маломуж.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Жители Херсона невероятно счастливы даже несмотря на то, что в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, которые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения и электричества. Из-за сложной ситуации местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Николай Маломуж
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:22

"У нас с женой 14 детей, должно было быть 15": Кадыров рассказал о смерти дочери

17:20

Отравление кофеином: симптомы и первая помощь при передозировке напитком бодрости

17:11

Названы 5 алкогольных напитков, которые меньше других вредят желудку

17:11

Лобода анонсировала украиноязычный трек, но досадно ошиблась в названииВидео

16:50

Малазийский боинг был сбит российской ракетой: суд Гааги приговорил к пожизненному Гиркина, Дубинского и ХарченкоВидео

Реклама
16:35

Песков заявил, что ударами по Украине Кремль хочет склонить Банковую к переговорамВидео

16:28

Пение защитницы Мариуполя "Пташки" и общий номер звезд сезона: детали суперфинала "Голоса країни-12"Видео

16:26

Цепи, ошейник и раздетый мужик: Тарзан взялся за старое, пока Королёва парилась в бане

16:16

"До января-февраля отобьем юг": генерал озвучил сроки окончания войны в УкраинеВидео

15:59

Энергетика Украины получила беспрецедентные разрушения из-за ударов оккупантов - ДТЭКВидео

15:52

Как определить размер груди: 4 полезных таблицы для простого и быстрого подбора бюстгальтера

15:36

Свет будут включать на 2-3 часа: в ДТЭК сообщили плохие новости для жителей КиевщиныВидео

15:30

Зачем натирать мебель грецкими орехами: хитрость опытных хозяек

15:28

Израиль под давлением США купил на миллионы долларов "стратегическое оборудование" для ВСУ - СМИВидео

15:10

Войска России укрепляют позиции в Крыму и ждут операции ВСУ по освобождению полуострова – ГУРВидео

15:04

Барских объяснил, почему украинцы страстно желают оградить себя от всего русскогоВидео

15:00

Как очистить кран от налета в домашних условиях: эффективные способыВидео

15:00

Война в Украине не может завершиться дипломатией, России придется капитулировать — Хара

14:28

Как Украина мешает России устроить новый голодомормнение

14:11

Освобождение юга и выход ВСУ на Крымский перешеек: Маломуж назвал два сценария для УкраиныВидео

Реклама
14:06

Одна из украинских ракет не попала в цель: первые детали расследования падения ракет в ПольшеВидео

14:06

Гороскоп на завтра 18 ноября: Рыбам придется заботиться, а у Тельцов исполнятся желания

13:51

Родились под золотой звездой: ТОП-5 самых богатых знаков Зодиака

13:37

"Мы не знаем на 100%, что случилось": Зеленский призвал дождаться результатов расследования трагедии в Пшеводуве

13:26

Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по газодобыче на востоке Украины – НафтогазВидео

13:15

"5 минут – 5 попаданий": в Сети показали точную работу снайпера ССОВидео

12:35

Сергей Писаренко и Евгений Никишин ушли с Дизель Студио и теперь топят за Путина

12:18

Армия Украины наступает на Луганщине и пытается перерезать оккупантам авто и ж/д сообщения – ISWВидео

12:04

Жена Виктора Павлика с годовалым ребенком попала в ДТП

11:44

Намек, что ЧФ РФ будет худо: в Литве купили морской дрон для Украины и дали ему символичное название

11:39

58-летний Брэд Питт "выгулял" новую пассию, младше него на 30 лет

11:14

Ставят "зубы дракона" против ВСУ: войска РФ готовятся к "обороне" под Мелитополем и Бердянском

11:14

Что купить в Черную пятницу – популярные категории товаров новости компании

11:11

Украина вернет все территории включая Крым в мае-июне 2023-го – генерал МаломужВидео

11:01

Боль взять под личный контроль: из-за чего раскалывается головаВидео

10:52

Россия бомбит газодобычу Украины и Южмаш - Шмыгаль

10:34

"5 кг украинского счастья": в Сети показали, как вылечили опаленного обстрелами на Киевщине котаВидео

10:01

Масштабная воздушная тревога: оккупанты ударили по Украине ракетами и "мопедами", есть "прилеты"

09:46

Украину 17 ноября из-за резкого похолодания ждут плановые и аварийные отключения светаВидео

09:45

Зимой могут отключать свет на 10-12 часов: нардеп назвал условия для самого плохого сценария

Реклама
09:25

Гороскоп на сегодня 17 ноября: Раки будут думать о будущем, а Рыбы – нервничать

09:20

Падение ракеты на польскую территорию: почему тормозят СШАмнение

09:07

Война в Украине закончится за столом переговоров, однако все решится на поле боя – СтолтенбергВидео

08:33

Путин был на шаг от потери власти: СМИ рассказали о заговоре в РФ после удара ракетой по ПольшеВидео

08:30

"Республиканцы" побеждают в Палате представителей: Байден заявил, что готов с ними работатьВидео

08:15

Как может испортиться мед и что нужно сделать, чтобы продукт не забродил

08:00

Варшава могла бы разместить ПВО в Украине, чтобы закрыть небо над границей - польский генералВидео

07:41

Зимой ВСУ будут бить войска РФ на поле боя, Украина не даст России передышки – ПентагонВидео

07:30

"На чем ездить, чем звонить?": пропагандисты устроили истерику из-за того, что РФ ничего не производитВидео

07:05

Как выглядеть ухоженной без макияжа: 10 простых советов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять