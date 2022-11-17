"До января-февраля отобьем юг": генерал озвучил сроки окончания войны в Украине

Генерал озвучил сроки окончания войны в Украине / Главред

После освобождения Херсона при оптимистическом сценарии, за два-два с половиной месяца Украина освободит южные территорий, а также части Луганской и Донецкой областей.

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, что до января-февраля мы должны завершить этот процесс.

"При другом сценарии, если Россия успеет подтянуть резервы на юг и восток (речь идет о тех уже более-менее подготовленных ресурсах мобилизованных, а также военной технике и вооружениях), все может затянуться до мая-июня 2023 года. Но наше наступление будет продолжаться все равно", - объяснил Маломуж.

По его словам, в мае-июне мы сможем говорить об освобождении территории всего государства. Возможно, раньше.

"Вторая составляющая – освобождение Крыма – зависит от того, насколько мощно мы пробьем эшелонированную оборону врага на херсонском и запорожском направлениях. От этого зависит, когда мы зайдем в Крым за счет наступательных операций и паники врага. Это должно произойти к весне-лету 2023 года", - считает генерал.

Маломуж подчеркнул, что это реалистичный сценарий сегодня, и для этого есть все предпосылки – возможности ВСУ, поддержка партнеров, политическая поддержка мощных игроков.

"Хотя возможен и дополнительный мощный фактор – мощное влияние на Россию со стороны Китая, Индии и Турции с тем, чтобы Путин вывел войска с территории нашего государства. Это также может быть дополнительным фактором, который ускорит нашу победу, и в ближайшие два-пять месяцев этот фактор появится обязательно", - подытожил Маломуж.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Жители Херсона невероятно счастливы даже несмотря на то, что в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, которые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения и электричества. Из-за сложной ситуации местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.

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