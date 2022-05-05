"Добро пожаловать в ад": арта ВСУ смешала с землей САУ оккупантов

Стрельбы артиллеристов ВСУ / Фейсбук Генштаба ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по позициям вражеской артиллерии. В результате враг понес потери.

Об этом сообщается на странице 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка в социально сети Facebook.

Защитники Украины накрыли огнем артиллерии сразу несколько САУ противника.

"Ловите очередную серию блокбастера "Орки, welcome to Hell". Спойлер: арта ВСУ против арты Мордора, добро победило, уничтожив три САУрона. Авторы сценария, режиссеры, операторы – бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Генеральный продюсер — ВСУ", — пишут наши воины.

В подтверждение своим словам бойцы ВСУ опубликовали видео своей мастерской боевой работы.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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