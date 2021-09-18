Долги, закрытые школы и локдауны: эксперт спрогнозировал, к чему приведет рост ЖКХ-тарифов в Украине

В Украине вырастут тарифы на "коммуналку"/ ZIK.ua

С 1 октября в Украине вновь собираются пересмотреть тарифы на услуги ЖКХ, и это повышение - далеко не последнее.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал Главреду, что в случае повышения тарифов в этом году украинцы заплатят за "коммуналку" на 100 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем.

"Например, сегодня киевляне платят в среднем за отопление 38 гривен за квадратный метр, то есть за двухкомнатную квартиру - около 2 тысяч гривен, а после подорожания вес платежки увеличится минимум на 500 гривен, то есть около 25%, а маленьких городах - на 40% (или возможно, даже больше)", - отметил эксперт.

По словам Попенко, повышение тарифов будет приводить к увеличению задолженности украинцев за коммунальные платежи. В прошлом году за четыре месяца отопительного сезона задолженность выросла на 25,6 млрд гривен. И сейчас любой рост тарифов также спровоцирует рост задолженности, что, в свою очередь, приведет к тому, что придется искать дополнительные средства на субсидии, которых в бюджете и так не хватает.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, что будет с тарифами в ближайшее времяЭксперт добавил, что неплатежи украинцев за услуги ЖКХ создают еще одну проблему - у теплокоммунэнерго физически не будет денег для того, чтобы сделать предоплату Нафтогазу за голубое топливо.

Реклама

"Особо критичной может стать ситуация в небольших городах, где объем неплательщиков больше ввиду меньшего количества абонентов. Если они не смогут этого сделать, им придется идти на рынок газа и покупать газ для населения в 2,5 раза дороже, чем у Нафтогаза. Соответственно, из-за этого начнут закрываться школы, детские сады, а местной власти будет проще вводить локдауны. Поэтому существует вероятность, что из-за отсутствия средств отопительный сезон может начаться позже, а закончиться раньше. Не говоря уже о том, что в некоторых городах он может даже не начаться", - резюмировал Попенко.

Тарифы на "коммуналку" в Украине

В Украине суммарное повышение стоимости жилищно-коммунальной платежки составит в среднем 20−40% в зависимости от региона, заявил президент Украинской организации защиты потребителей услуг Олег Титамир.

Он подчеркнул, что цена отопления и горячей воды для бытовых потребителей в новом отопительном сезоне возрастет в зависимости от региона на 30−70%.

Народный депутат от Слуги народа, глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус взаявил, что цены на газ будут неизменны до мая 2022 года - они составят около восьми гривен.

В Киеве с 1 июля начал действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод для жителей многоквартирных домов. Как пояснили Киевводоканале, тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод повысится на 3,6 гривны. При этом новый тариф составляет 25,38 гривны за кубометр.

Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.