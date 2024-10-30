Должны ли ограниченно годные проходить ВВК повторно через 9 месяцев: ответ адвоката

Всех военнообязанных имеют право вызывать на медосмотр для проверки пригодности не реже, чем раз в год.

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Как часто военнообязанные должны проходить медосмотр / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Всех военнообязанных могут вызывать на медосмотр для проверки годности не реже чем раз в год

Срок повторного осмотра временно непригодных устанавливается индивидуально

Во время военного положения военнообязанные должны проходить медосмотр не реже одного раза в год. Если лицо признают временно непригодным, срок непригодности определяется индивидуально в зависимости от диагноза. Об этом в интервью Главреду рассказала партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк.

В случае, если человек по состоянию здоровья считается ограниченно годным, ему нужно будет подтвердить этот статус через девять месяцев, как указано в законе о мобилизации. Это означает, что лицо должно повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения пригодности к военной службе.

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"На время военного положения в отношении военнообязанных действует правило прохождения медицинского осмотра, не реже, чем один раз в год (за исключением тех случаев, когда временная непригодность устанавливается на определенный срок, или во время действия отсрочки лицо не проходит медицинский осмотр). Поэтому по сути на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе имеют право вызывать всех военнообязанных по крайней мере один раз в год", - отметила Карплюк.

По ее словам, если человека признают временно непригодным, срок повторного осмотра устанавливается индивидуально, в зависимости от характера заболевания. После завершения этого срока он должен пройти ВВК для подтверждения или изменения статуса.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такая Лидия Карплюк Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, 29 октября Верховная Рада приняла законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, а за мобилизацию - 304. Новые сроки будут действовать до 7 февраля 2025 года.

В Украине уже мобилизовали более 1 миллиона граждан в Силы обороны. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что планируют призвать еще 160 тысяч человек.

Как сообщал Главред, все отсрочки от мобилизации, которые получают украинцы, действуют максимум 90 дней и заканчиваются 9 ноября. Лидия Карплюк отметила, что Верховная Рада уже утвердила продление военного положения и мобилизации, поэтому все, кто имеет отсрочку, должны снова подать заявления о ее продлении.

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