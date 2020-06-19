У Зеленского анонсировали подключение жителей ОРДЛО к переговорам на Донбассе

Украина будет привлекать профессионалов к переговорам на Донбассе / Офис президента Украины

Украина расширит количественный состав участников политической подгруппы в переговорной группе по Донбассу. В нее могут войти жители неподконтрольных Киеву территорий, которые не принимали участия в военных действиях и не связаны с боевиками "Л/ДНР".

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию LB.UA.

По его словам, количество представителей гражданского общества в переговорном процессе в скором времени увеличится. Делегация будет менять состав участников в зависимости от их профессиональной направленности.

"Цифры могут варьироваться. Руководители нашей делегации будут формировать группу этих представителей в зависимости от аспекта обсуждений. Их основная цель – консультации, участие в обсуждении законодательных актов", – сказал Ермак.

Напоследок он подчеркнул, что в переговорном процессе могут принять участие и жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Это возможно в том случае, если они "не имеют отношения к ЛНР/ДНР", не участвовали в военных действиях, на их руках нет крови".

Напомним, ранее Ермак рассказал, как власть намерена возвращать Донбасс и сделал прогноз относительно тематики будущей встречи Нормандской четверки в Париже.