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Под Горловкой боевики устроили засаду: расстреляли эвакуационную группу

На Донбассе вчера в результате атаки противника погиб военный медик.

14 июля 2020, 08:23
На Донбассе противник устроил засаду, есть жертва – Донбасс война
На Донбассе боевики устроили засаду, есть жертва / УНИАН

В понедельник, 13 июля, на Донбассе в зоне Операции объединенных сил – возле поселка Зайцево, который находится под захваченной боевиками "ДНР" Горловкой, противник устроил засаду и атаковал группу, которая выдвинулась для эвакуации погибшего военнослужащего.

Боевики из стрелкового вооружения практически в упор расстреляли представителей эвакуационной группы, говорится на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

По его данным, в результате вражеской атаки погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один – травмирован.

"...Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и нуждаются в эвакуации", – отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что всего 13 июля противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, погибли трое защитников Украины.

Напомним, 12 июля в зоне ООС на Донбассе боевики 16 раз нарушили "тишину", ранены пятеро украинских военных, а еще – один травмирован. Уничтожены трое боевиков, есть раненые.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

ООС обстрел засада новости Донбасса
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