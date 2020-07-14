Под Горловкой боевики устроили засаду: расстреляли эвакуационную группу

На Донбассе боевики устроили засаду, есть жертва / УНИАН

В понедельник, 13 июля, на Донбассе в зоне Операции объединенных сил – возле поселка Зайцево, который находится под захваченной боевиками "ДНР" Горловкой, противник устроил засаду и атаковал группу, которая выдвинулась для эвакуации погибшего военнослужащего.

Боевики из стрелкового вооружения практически в упор расстреляли представителей эвакуационной группы, говорится на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

По его данным, в результате вражеской атаки погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один – травмирован.

"...Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и нуждаются в эвакуации", – отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что всего 13 июля противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, погибли трое защитников Украины.

Напомним, 12 июля в зоне ООС на Донбассе боевики 16 раз нарушили "тишину", ранены пятеро украинских военных, а еще – один травмирован. Уничтожены трое боевиков, есть раненые.