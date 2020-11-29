"Доп**делся Сеня": Кива подает встречный иск в суд на Яценюка

Ранее пресс-секретарь экс-премьера заявила, что он подает в суд на депутата.
Нардеп от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива заявил о намерении подать встречный иск на бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
"Придется научить "Бородатого зайца" уважительно относиться к парламентской партии и народным депутатам, избранным украинским народом! Готовлю встречный иск в суд! P.S. Ну что, "куля в лоб", теперь твоё лицемерное нутро вывернем публично наизнанку. Доп**делся Сеня", — написал Кива в Facebook.
Конфликт произошел после того, как в эфире программы Свобода Слова Савика Шустера Кива вступил в перепалку с Яценюком. Впоследствии пресс-секретарь экс-премьера заявила, что он подает в суд на депутата.
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