Достанет до Москвы: в Укроборонпроме рассказали об испытании ударного дрона-камикадзе

Новый украинский БПЛА уже летает, машина сейчас проходит "обучение", пояснил Олег Болдырев.

Олег Болдырев рассказал о создании ударного дрона / Facebook/ukroboronprom, Скриншот Сurrenttime

Руководитель проектов украинского концерна Укроборонпром Олег Болдырев рассказал о разработке и начале испытаний нового украинского ударного беспилотника дальнего радиуса действия.

Разработка будет похожа на иранский дрон-камикадзе Шахед, но имеет особенность, рассказал он в интервью Сurrenttime.

При этом он подтвердил, что дальность нового украинского ударного БПЛА составит 1000 километров, вес боевой части 75 килограммов.

"Он (дрон, - ред.) уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря о ударном беспилотнике, говорим про вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возврата", - пояснил представитель Укроборонпрома.

Он также ответил на вопрос о том, является ли это исключительно украинской разработкой.

"Практически все БПЛА состоят частично из иностранных комплектующих. Это – честный ответ. Извини, но Украина не делает видеокамеры нужного разрешения. Но все собрать, положить все в планер, подружить, создать программное обеспечение, которое будет обслуживать беспилотник, увязать его с наземной станцией и потом побороться с РЭБ (средствами радиоэлектронной борьбы) – это украинское", - добавил Болдырев.

Ранее сообщалось о том, что Украина располагает возможностями для нанесения неограниченных по дальности ударов по территории РФ.

Об этом идет речь в материале влиятельной Financial Times. Издание ссылается на комментарий неназванного советника правительства Украины по вопросам обороны.

При этом авторы пишут, что представители украинского Министерства обороны и аналитики заявили, что атаки, в результате которых, по словам представителей РФ, погибли три человека и "слегка повреждены" два самолета, являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование и взбудоражить общественное мнение, показывая, что теперь в России нигде не безопасно.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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