Без сознания упал на землю: под Житомиром избили нардепа - СМИ

СМИ сообщают о драке на заправке ОККО.
В Житомирской области в селе Заричаны на заправке ОККО произошла драка. В ней участвовал нардеп от Слуги народа, который в итоге пострадал.
Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на собственные источники в субботу, 6 июня.
Утверждается, что инцидент произошел накануне вечером в пятницу, 5 июня. По информации СМИ в драке участвовали два человека. Один из участников драки якобы потерял сознание и упал на землю. На вызов на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела полиции.
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"Пострадавшим оказался народный депутат от политической партии Слуги народа Юрий Заславский. Мужчина получил травмы – ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства", – пишет издание.
Официальных комментариев от управления Нацполиции в Житомирской области и самого Заславского пока нет.
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