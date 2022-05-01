Два месяца были в оккупации: жители села на Харьковщине со слезами встречали защитников Украины

Кутузовку освободили от российских оккупантов. Путинские солдаты выгоняли мирных жителей из собственных домов. Около сотни людей жили в холодных подвалах.
Поселок Кутузовка Харьковской области больше двух месяцев был оккупирован путинскими войсками. Люди жили без света, газа и запасов продуктов. Когда пришли украинские защитники - их встречали со слезами на глазах.
Фото из освобожденного села опубликовал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Разбитый и разграбленный (поселок, - ред.). Оккупанты выгоняли мирных жителей из собственных домов. Около сотни людей, большинство которых пожилые люди, дети, два месяца жили в холодных подвалах. Без света, газа и запасов продуктов. Но не сломались и выстояли", - написал Синегубов.
Сегодня (30 апреля, - ред.) со слезами встречали наших защитников", — отметил глава ОВА.
Синегубов заверил, что местные жители получают всю необходимую помощь, а желающие могут эвакуироваться в более безопасные места.
Как сообщал Главред, на Харьковщине Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Русская Лозовая. Именно из этого населенного пункта, пока оно было в оккупации, захватчики вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине и уничтожили более 70 оккупантов.
Другие новости:
- Холоднояровцы освободили Гусаровку под Харьковом: захватчики потеряли "Тор", танки и машины снабжения
- Дальше - Чернобаевка и Херсон: ВСУ освободили еще 5 населенных пунктов на юге, уничтожив десятки оккупантов
- Меня "освободили" от дочери и дома: отцу пришлось хоронить своего ребенка под грушей на огороде
- Оккупанты превратили завод в руины: как выглядит Азовсталь сейчас - фото со спутника
- ПТРК Корсар в деле: на Харьковщине нацгвардейцы уничтожили БМП с оккупантами и подбили танк