Два месяца были в оккупации: жители села на Харьковщине со слезами встречали защитников Украины

Жители Кутузовки два месяца были в оккупации / Фото t.me/synegubov

Поселок Кутузовка Харьковской области больше двух месяцев был оккупирован путинскими войсками. Люди жили без света, газа и запасов продуктов. Когда пришли украинские защитники - их встречали со слезами на глазах.

Фото из освобожденного села опубликовал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Разбитый и разграбленный (поселок, - ред.). Оккупанты выгоняли мирных жителей из собственных домов. Около сотни людей, большинство которых пожилые люди, дети, два месяца жили в холодных подвалах. Без света, газа и запасов продуктов. Но не сломались и выстояли", - написал Синегубов.

Сегодня (30 апреля, - ред.) со слезами встречали наших защитников", — отметил глава ОВА.

Синегубов заверил, что местные жители получают всю необходимую помощь, а желающие могут эвакуироваться в более безопасные места.

Как сообщал Главред, на Харьковщине Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Русская Лозовая. Именно из этого населенного пункта, пока оно было в оккупации, захватчики вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине и уничтожили более 70 оккупантов.

Другие новости: