"Двойные" зимние каникулы: в МОН заявили о фейке

Руководители учебных заведений имеют право самостоятельно определять даты каникул, подчеркнули в МОН.
Министерство образования и науки Украины прокомментировало информацию относительно зимних каникул в Украине.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы МОН, размещенном на официальном сайте Минобразования.
В МОН уточнили, что информация об установлении в 2020/2021 учебном году зимних каникул в период с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 15 по 21 февраля 2021 года является недостоверной.
Отмечается, что министерство не предоставляло никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу.
"Образовательный процесс в заведениях образования организуется в соответствии с законами Украины "Об образовании", "О среднем образовании", другими актами законодательства, образовательной программы (образовательными программами) учебного заведения и направлен на выявление и развитие способностей и дарований личности, ее индивидуальных способностей, достижения результатов обучения, прогресса в развитии, в том числе формирование и применение соответствующих компетенций, определенных государственными стандартами", - сказано в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
Продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней, добавили в пресс-службе МОН.
Читайте такжеВ Кабмине уточнили, отправят ли школьников на "дистанционку" после каникул
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что украинские школьники будут несколько раз уходить на зимние каникулы. По его словам, это связано с обострением эпидемиологической ситуации в стране.
Он заявил, что сначала планировалось, что каникулы будут с 25 декабря по 10 января, а студенты будут отдыхать две недели — с 28 декабря по 10 января. Затем к этим датам добавились новые каникулы, но только для учащихся школ.
Коронавирус в Украине:
- Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 9 тыс. 524 человека, умерли 199.
- За последние сутки были госпитализированы 1 тыс. 514 человек; умерли 199; выздоровели 7 тыс. 536 человек; сделано тестирований - 72 тыс. 442, в том числе методом ПЦР - 42 тыс. 278, методом ИФА - 30 тыс. 164.
- За все время пандемии в стране заболели 420 тыс. 617 человек; выздоровели 176 тыс. 404 человека; летальных случаев - 7 тыс. 731; проведено ПЦР-тестов - 3 млн 386 тыс. 489.