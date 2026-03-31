Запутанный тест ПДД с регулировщиком: какие автомобили могут продолжать движение

Задачи по ПДД с регулировщиком часто ломают голову даже опытным водителям.

https://glavred.info/auto/zaputannyy-test-pdd-s-regulirovshchikom-kakie-avtomobili-mogut-prodolzhat-dvizhenie-10753235.html Ссылка скопирована

Запутанный тест ПДД с регулировщиком

Вы узнаете:

Что означают сигналы регулировщика

Имеет ли он преимущество над светофором

Передвигаясь по дорогам города, движение на которых регулируют светофоры, очень легко забыть значение жестов регулировщика. Но водители могут все быстро вспомнить, проходя тесты по ПДД. На такие задания не нужно выделять много времени, а польза от них заметна сразу.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом ПДД с регулировщиком, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию на дороге и ответить: водитель какого автомобиля может выполнить задуманный маневр?

видео дня

Кто может проехать / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Водитель синего автомобиля. Водитель белого автомобиля. Два водителя могут выполнить маневр. Два водителя не могут выполнить маневр.

Объяснение задачи

На изображенной ситуации можно увидеть перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Синий поворачивает направо, а белый - налево. Перекресток оборудован светофором, а также на нем есть регулировщик. Сейчас на основной секции светофора включен красный сигнал, но в дополнительной секции включена зеленая стрелочка, которая позволяет проехать в указанном направлении.

Если бы на перекрестке не было регулировщика, то проехать в запланированном направлении мог бы лишь водитель синего автомобиля, но согласно пункту 8.3 ПДД сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

Регулировщик стоит на перекрестке с вытянутой вперед правой рукой. Согласно пункту 8.8 ПДД при этом сигнале сбоку груди всем транспортным средствам разрешается движение только направо, с правой стороны и со спины - движение всех транспортных средств запрещается, а вот со стороны левого бока, как изображено в данном случае, разрешается движение трамвая налево, а не рельсовым транспортным средствам во всех направлениях.

Как сдать экзамен на права / Инфографика: Главред

Получается, что водители обоих автомобилей могут продолжить движение при этом сигнале. Правильный вариант ответа – 3.

Задача по ПДД с регулировщиком – видео:

Об источнике: YouTube канал "За!Правилами" YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая разные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред