Цены на бензин взлетели: мужчина нашел способ ездить почти бесплатно

Австралиец начал делать топливо из отработанного масла, чтобы сократить расходы на фоне роста цен на бензин. Его способ вызвал широкий интерес.

Мужчина решил самостоятельно "готовить" топливо

Рост цен на бензин на фоне международной напряженности все сильнее давит на обычных водителей, особенно в регионах, где автомобиль является не роскошью, а необходимостью. Для многих поездка на заправку превращается в серьёзный удар по бюджету, и это заставляет людей искать нестандартные, а порой и радикальные способы экономии.

В Австралии один из водителей решил не мириться с ситуацией и решил "готовить" топливо самостоятельно, используя подручные материалы и доступные отходы. Об этом он рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Самодельный дизель

Житель побережья Саншайн-Кост Брюс Данн стал героем вирусного ролика после того, как показал, как изготавливает альтернативное топливо из отработанного растительного масла. В качестве основы он использует старые бочки, фильтры и доступное сырье из местных заведений.

По словам мужчины, идея появилась после очередного визита на заправку. Одна поездка обошлась ему примерно в 500 долларов, что и стало переломным моментом.

"Я понял, что дальше так продолжаться не может", - объяснил австралиец.

Почему это работает

Данн использует старые дизельные двигатели с механическими топливными насосами, которые способны работать на нестандартных смесях. Сейчас он применяет смесь 50/50 (дизель и переработанное масло) чтобы снизить расходы.

Мужчина использует старые дизельные двигатели с механическими топливными насосами / Фото: tiktok.com/@heres_brucy

В перспективе он планирует полностью перейти на альтернативное топливо.

Само масло мужчина получает бесплатно. По его словам, это отходы из местных закусочных, где готовят блюда во фритюре. После фильтрации и обработки смесь становится пригодной для использования.

Смотрите в видео о том, как мужчина "готовит" альтернативное топливо:

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

