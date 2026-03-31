Девушка думала, что видит реку, но правда оказалась гораздо масштабнее

Во время полета пассажирка заметила странный пейзаж, который сначала показался ей рекой. Однако истина оказалась куда более впечатляющей.

Вид из иллюминатора во время полета озадачил одну из пассажирок / Коллаж Главред, фото: Pixabay

Видео с реакцией женщины, впервые летевшей на самолете и увидевшей необычный пейзаж из иллюминатора, стремительно набирает популярность в сети. То, что сначала показалось ей извилистой рекой, на самом деле оказалось одним из самых грандиозных природных объектов на планете.

Ролик был снят прямо во время полета. Камера зафиксировала вид сверху на узкую линию, прорезающую ландшафт. В первые секунды кажется, будто это обычная река. Однако уже через мгновение приходит осознание, что внизу раскинулся гигантский каньон, масштаб которого трудно оценить с высоты. Пассажирка решила поделиться видео в TikTok.

Почему Большой каньон легко спутать с рекой

С большой высоты даже самые грандиозные природные формы могут выглядеть иначе. Большой каньон, глубина которого достигает около полутора километра, с воздуха может казаться плоским и даже "скромным". Из-за этого у неподготовленного наблюдателя возникает иллюзия, будто он видит обычную долину или русло реки.

Автор видео кратко описала свои эмоции, признавшись, что не сразу поверила увиденному.

"POV. Во время первого полета ты думаешь что видишь реку, но на самом деле это Большой Каньон", - подписала пассажирка свой ролик.

Пассажирка спутала Большой каньон с рекой / Фото: tiktok.com/@hazygrim

На самом деле каньон простирается почти на 450 километров и сформирован мощной эрозией, главным "творцом" которой стала река Колорадо.

Миллиарды лет истории

Издание Newsweek отмечает, что Большой каньон является не просто живописное место, а настоящим геологический архивом. В его слоях запечатлены процессы, происходившие на протяжении почти двух миллиардов лет. Там можно увидеть древнейшие горные породы, следы вулканической активности и остатки доисторических организмов.

Река Колорадо, протекающая по дну каньона, начала формироваться около шести миллионов лет назад. С тех пор вода, ветер и тектонические движения продолжают изменять ландшафт, делая его ещё более сложным и впечатляющим.

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

