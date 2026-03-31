Девушка думала, что видит реку, но правда оказалась гораздо масштабнее

Константин Пономарев
31 марта 2026, 14:19
Во время полета пассажирка заметила странный пейзаж, который сначала показался ей рекой. Однако истина оказалась куда более впечатляющей.
Вид из иллюминатора во время полета озадачил одну из пассажирок / Коллаж Главред, фото: Pixabay

  • Что девушка увидела из окна самолета
  • Что на самом деле было под самолетом
  • Почему многие пассажиры совершают такую же ошибку

Видео с реакцией женщины, впервые летевшей на самолете и увидевшей необычный пейзаж из иллюминатора, стремительно набирает популярность в сети. То, что сначала показалось ей извилистой рекой, на самом деле оказалось одним из самых грандиозных природных объектов на планете.

Ролик был снят прямо во время полета. Камера зафиксировала вид сверху на узкую линию, прорезающую ландшафт. В первые секунды кажется, будто это обычная река. Однако уже через мгновение приходит осознание, что внизу раскинулся гигантский каньон, масштаб которого трудно оценить с высоты. Пассажирка решила поделиться видео в TikTok.

Почему Большой каньон легко спутать с рекой

С большой высоты даже самые грандиозные природные формы могут выглядеть иначе. Большой каньон, глубина которого достигает около полутора километра, с воздуха может казаться плоским и даже "скромным". Из-за этого у неподготовленного наблюдателя возникает иллюзия, будто он видит обычную долину или русло реки.

Автор видео кратко описала свои эмоции, признавшись, что не сразу поверила увиденному.

"POV. Во время первого полета ты думаешь что видишь реку, но на самом деле это Большой Каньон", - подписала пассажирка свой ролик.

Пассажирка спутала Большой каньон с рекой / Фото: tiktok.com/@hazygrim

На самом деле каньон простирается почти на 450 километров и сформирован мощной эрозией, главным "творцом" которой стала река Колорадо.

Миллиарды лет истории

Издание Newsweek отмечает, что Большой каньон является не просто живописное место, а настоящим геологический архивом. В его слоях запечатлены процессы, происходившие на протяжении почти двух миллиардов лет. Там можно увидеть древнейшие горные породы, следы вулканической активности и остатки доисторических организмов.

Река Колорадо, протекающая по дну каньона, начала формироваться около шести миллионов лет назад. С тех пор вода, ветер и тектонические движения продолжают изменять ландшафт, делая его ещё более сложным и впечатляющим.

Смотрите в видео о том, что удивило пассажирку во время полета:

Ранее Главред писал о том, что туристка рассказала о главных ошибках во время отпуска. Опытная путешественница Омбелин Дарагон из Франции, посетившая 32 страны, раскрыла простые, но эффективные способы экономии во время поездок.

Также сообщалось о том, что пара продала дом и живет на круизном лайнере. Они путешествуют по миру, работают из каюты и уверяют, что тратят меньше, чем на суше.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войну

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войну

13:47Война
"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

12:29Синоптик
Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

11:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Последние новости

14:44

Похолодание с мокрым снегом накроет Львовщину: когда погода резко ухудшится

14:19

Девушка думала, что видит реку, но правда оказалась гораздо масштабнееВидео

14:03

Запутанный тест ПДД с регулировщиком: какие автомобили могут продолжать движениеВидео

13:47

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войнуВидео

13:44

Вернется в Украину после смерти: тяжелая болезнь унесла народного артистаВидео

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВоенная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов
13:31

Съемки нового сериала "Лара Крофт" остановили: какая причина

13:13

Полстакана этого раствора и унитаз засияет, как в отеле: что в него нужно залить

12:51

Гороскоп Таро на завтра 1 апреля: Девам - отпустить прошлое, Рыбам - получать

12:36

Что-то не так: неузнаваемая Анджелина Джоли появилась на красной дорожкеВидео

Реклама
12:33

Простой способ удаляет накипь за считанные минуты: что засыпать в чайникВидео

12:30

Гороскоп на завтра, 1 апреля: Близнецам - награда, Весам - ссора

12:29

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

12:27

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Козлам - удовольствия, Свиньям - карьера

12:21

Настя Ткаченко призналась, что произошло с ее весом после операции

12:17

Нечто странное напугало космонавта во время полета: ученые в тупике

12:08

Вера Брежнева поделилась редким фото старшей дочери

11:47

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

11:37

Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

11:26

Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную

11:23

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

Реклама
11:22

Почему 1 апреля нельзя убивать пауков в доме: какой церковный праздник

11:19

Давний выбор покойного отца сделал сына миллионером: семейная тайна

11:11

Украинка покорила пением с cобачьим бек-вокалом: уморительное видеоВидео

10:54

Как сказать по-украински "скворечник": правильный вариант знают далеко не все

10:24

Только три китайских знака зодиака вскоре получат приятный сюрприз - кто они

10:08

Бросила мужа из-за Ирины Билык: Цибульская сделала неожиданное признание

09:59

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

09:37

В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врагаФото

09:22

Михалков рассказал о пользе Путина и тюрьмы для карьеры Ефремова

09:15

Судьба разворачивается: у трех знаков зодиака закончится тяжелый период

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 марта (обновляется)

08:25

Власти РФ заявили об очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

08:23

Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

08:10

"Кухонная революция" и будущее режима Путина: Денисенко рассказал о нестабильности в РФмнение

08:09

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

06:35

Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

06:35

"Знают все": историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцевВидео

05:56

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

04:41

Технический провал СССР: почему советские зрители ждали цветного ТВ почти 20 лет

Реклама
04:14

Как сказать по-украински "с бухты-барахты" - выражения, о которых мало кто знаетВидео

03:51

Покупать больше не нужно: как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней

03:20

Иглесиас показал танцы с 4-месячным сыном от Курниковой

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

02:46

81-летний отец Меган Маркл завел роман с 46-летней медсестрой - детали

02:03

Смерть принца Филиппа: биограф назвал болезнь, от которой умер муж Елизаветы II

01:47

Как получить клубнику на неделю быстрее: забытый метод без капли химииВидео

01:08

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

01:00

Бабушкино чудо: как сейчас выглядит 14-летняя внучка Пугачевой

00:13

Как очистить жалюзи от пыли не снимая: неожиданно действенный лайфхак

