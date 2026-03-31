StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Как правильно собирать берёзовый сок: главные хитрости, которые стоит знать всем

Мария Николишин
31 марта 2026, 14:58
Березовый сок нравится многим, но нужно уметь его правильно собирать.
Когда можно собирать березовый сок / коллаж: лавред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда можно собирать березовый сок
  • Как правильно это делать

Каждую весну многие люди в Украине собирают березовый сок. Этот напиток любят за пользу, нежный вкус и свежесть. Но не все знают, как его правильно собирать, чтобы не навредить дереву.

Главред решил разобраться, как и когда можно собирать березовый сок.

Когда начинается сезон березового сока

Обычно сезон сбора березового сока в Украине длится от начала марта до конца апреля. Именно в этот период длится активное движение сока.

Главные признаки, что уже можно собирать березовый сок:

  • дневная температура стабильно держится на уровне около +5°C;
  • ночью еще возможны легкие заморозки до -3°C;
  • на березах появляются набухшие почки.

Как выбрать березу для сбора сока

Автор канала "Характерник" в своем видео на YouTube рассказал, что не каждая береза подходит для сбора сока.

По его словам, выбирать лучше всего здоровое дерево. Диаметр ствола должен быть минимум 25-30 сантиметров.

"Чем толще береза, тем лучше она переносит забор сока", - говорится в видео.

Как правильно собирать березовый сок

Мужчина отметил, что для сбора сока не стоит делать много отверстий в березе. Лучше ограничиться одним, чтобы не перегружать дерево и не вредить его здоровью.

Он добавил, что сок у березы преимущественно движется в наружных слоях, ближе к коре.

"Поэтому нет смысла сверлить глубоко. Достаточно сделать отверстие до 5 сантиметров. Более глубокое сверление не дает больше сока, но лишь лишний раз травмирует дерево", - подчеркнул автор видео.

Что нужно сделать после сбора березового сока

Самое важное – после сбора обязательно нужно закрыть отверстие. Для этого можно взять хвойную веточку, заострить ее под размер отверстия и плотно забить внутрь.

"Хвоя имеет природную смолу, которая дезинфицирует, не дает попасть бактериям и помогает дереву быстрее зажить. Сосновая веточка – это не идеальное лечение, а лишь механическое закрытие отверстия, которое уменьшает вред", - подытожил мужчина.

Правила сбора березового сока – видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о разных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Последние новости

16:13

Пушкин - великий мастер плагиата: у кого российский поэт крал идеи для произведений

16:11

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 1 апреля

15:55

Голуби и мыши боятся как огня — дешевый способ защитить огород и садВидео

15:50

Без яиц и термометра: как приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут

15:46

Они не такие, как все: когда рождаются люди с уникальной судьбой

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВоенная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов
15:41

"Хочу, чтобы вы знали": Селин Дион нарушила молчание о неизлечимой болезниВидео

15:10

Цены на бензин взлетели: мужчина нашел способ ездить почти бесплатноВидео

15:02

В первые дни апреля Ровенщину будут заливать дожди: когда ожидать непогоды

14:58

Как правильно собирать берёзовый сок: главные хитрости, которые стоит знать всемВидео

Реклама
14:49

Чего сейчас больше всего боится Путин: российский политик раскрыл правду

14:44

Дожди с мокрым снегом накроют Львовщину: когда погода резко ухудшится

14:19

Девушка думала, что видит реку, но правда оказалась гораздо масштабнееВидео

14:03

Запутанный тест ПДД с регулировщиком: какие автомобили могут продолжать движениеВидео

13:47

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войнуВидео

13:44

Вернется в Украину после смерти: тяжелая болезнь унесла народного артистаВидео

13:31

Съемки нового сериала "Лара Крофт" остановили: какая причина

13:13

Полстакана этого раствора и унитаз засияет, как в отеле: что в него нужно залить

12:51

Гороскоп Таро на завтра 1 апреля: Девам - отпустить прошлое, Рыбам - получать

12:36

Что-то не так: неузнаваемая Анджелина Джоли появилась на красной дорожкеВидео

12:33

Простой способ удаляет накипь за считанные минуты: что засыпать в чайникВидео

Реклама
12:30

Гороскоп на завтра, 1 апреля: Близнецам - награда, Весам - ссора

12:29

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

12:27

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Козлам - удовольствия, Свиньям - карьера

12:21

Настя Ткаченко призналась, что произошло с ее весом после операции

12:17

Нечто странное напугало космонавта во время полета: ученые в тупике

12:08

Вера Брежнева поделилась редким фото старшей дочери

11:47

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

11:37

Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

11:26

Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную

11:23

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

11:22

Почему 1 апреля нельзя убивать пауков в доме: какой церковный праздник

11:19

Давний выбор покойного отца сделал сына миллионером: семейная тайна

11:11

Украинка покорила пением с cобачьим бек-вокалом: уморительное видеоВидео

10:54

Как сказать по-украински "скворечник": правильный вариант знают далеко не все

10:24

Только три китайских знака зодиака вскоре получат приятный сюрприз - кто они

10:08

Бросила мужа из-за Ирины Билык: Цибульская сделала неожиданное признание

09:59

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

09:37

В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врагаФото

09:22

Михалков рассказал о пользе Путина и тюрьмы для карьеры Ефремова

09:15

Судьба разворачивается: у трех знаков зодиака закончится тяжелый период

Реклама
08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 марта (обновляется)

08:25

Власти РФ заявили об очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

08:23

Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

08:10

"Кухонная революция" и будущее режима Путина: Денисенко рассказал о нестабильности в РФмнение

08:09

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

06:35

Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

06:35

"Знают все": историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцевВидео

05:56

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

04:41

Технический провал СССР: почему советские зрители ждали цветного ТВ почти 20 лет

