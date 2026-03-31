Как правильно собирать берёзовый сок: главные хитрости, которые стоит знать всем

Березовый сок нравится многим, но нужно уметь его правильно собирать.

Когда можно собирать березовый сок

Каждую весну многие люди в Украине собирают березовый сок. Этот напиток любят за пользу, нежный вкус и свежесть. Но не все знают, как его правильно собирать, чтобы не навредить дереву.

Главред решил разобраться, как и когда можно собирать березовый сок.

Когда начинается сезон березового сока

Обычно сезон сбора березового сока в Украине длится от начала марта до конца апреля. Именно в этот период длится активное движение сока.

Главные признаки, что уже можно собирать березовый сок:

дневная температура стабильно держится на уровне около +5°C;

ночью еще возможны легкие заморозки до -3°C;

на березах появляются набухшие почки.

Как выбрать березу для сбора сока

Автор канала "Характерник" в своем видео на YouTube рассказал, что не каждая береза подходит для сбора сока.

По его словам, выбирать лучше всего здоровое дерево. Диаметр ствола должен быть минимум 25-30 сантиметров.

"Чем толще береза, тем лучше она переносит забор сока", - говорится в видео.

Как правильно собирать березовый сок

Мужчина отметил, что для сбора сока не стоит делать много отверстий в березе. Лучше ограничиться одним, чтобы не перегружать дерево и не вредить его здоровью.

Он добавил, что сок у березы преимущественно движется в наружных слоях, ближе к коре.

"Поэтому нет смысла сверлить глубоко. Достаточно сделать отверстие до 5 сантиметров. Более глубокое сверление не дает больше сока, но лишь лишний раз травмирует дерево", - подчеркнул автор видео.

Что нужно сделать после сбора березового сока

Самое важное – после сбора обязательно нужно закрыть отверстие. Для этого можно взять хвойную веточку, заострить ее под размер отверстия и плотно забить внутрь.

"Хвоя имеет природную смолу, которая дезинфицирует, не дает попасть бактериям и помогает дереву быстрее зажить. Сосновая веточка – это не идеальное лечение, а лишь механическое закрытие отверстия, которое уменьшает вред", - подытожил мужчина.

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о разных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

