Как правильно собирать берёзовый сок: главные хитрости, которые стоит знать всем

Вы узнаете:
- Когда можно собирать березовый сок
- Как правильно это делать
Каждую весну многие люди в Украине собирают березовый сок. Этот напиток любят за пользу, нежный вкус и свежесть. Но не все знают, как его правильно собирать, чтобы не навредить дереву.
Главред решил разобраться, как и когда можно собирать березовый сок.
Когда начинается сезон березового сока
Обычно сезон сбора березового сока в Украине длится от начала марта до конца апреля. Именно в этот период длится активное движение сока.
Главные признаки, что уже можно собирать березовый сок:
- дневная температура стабильно держится на уровне около +5°C;
- ночью еще возможны легкие заморозки до -3°C;
- на березах появляются набухшие почки.
Как выбрать березу для сбора сока
Автор канала "Характерник" в своем видео на YouTube рассказал, что не каждая береза подходит для сбора сока.
По его словам, выбирать лучше всего здоровое дерево. Диаметр ствола должен быть минимум 25-30 сантиметров.
"Чем толще береза, тем лучше она переносит забор сока", - говорится в видео.
Как правильно собирать березовый сок
Мужчина отметил, что для сбора сока не стоит делать много отверстий в березе. Лучше ограничиться одним, чтобы не перегружать дерево и не вредить его здоровью.
Он добавил, что сок у березы преимущественно движется в наружных слоях, ближе к коре.
"Поэтому нет смысла сверлить глубоко. Достаточно сделать отверстие до 5 сантиметров. Более глубокое сверление не дает больше сока, но лишь лишний раз травмирует дерево", - подчеркнул автор видео.
Что нужно сделать после сбора березового сока
Самое важное – после сбора обязательно нужно закрыть отверстие. Для этого можно взять хвойную веточку, заострить ее под размер отверстия и плотно забить внутрь.
"Хвоя имеет природную смолу, которая дезинфицирует, не дает попасть бактериям и помогает дереву быстрее зажить. Сосновая веточка – это не идеальное лечение, а лишь механическое закрытие отверстия, которое уменьшает вред", - подытожил мужчина.
Правила сбора березового сока – видео:
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о разных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
