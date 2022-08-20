"Дырявое" ПВО оккупантов не справляется: ВСУ сняли очередную серию Чернобаевки

Взрывы в Чернобаевке / скриншот

В Чернобаевке Херсонской области прогремели взрывы - возле населенного пункта поднимаются столбы дыма.

Как сообщают местные паблики, сработала ПВО россиян, но сильного результата не дала.

По предварительной информации, был уничтожен БК оккупантов.

Как сообщал Главред, днем ранее ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке Херсонской области.

Вечером 2 августа СМИ писали, что украинские военные мощно ударили по месту расположения российских захватчиков в Чернобаевке Херсонской области. Удар был нанесен в районе аэропорта.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в Херсонской области российские оккупационные войска потеряли еще более 10 старших офицеров, включая генералов. Результативные действия по уничтожению российских захватчиков произошли в Чернобаевке.

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