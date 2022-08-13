"Эффективность ВСУ - 12 из 10": Пентагон сделал комплимент защитникам Украины

Пентагон высоко оценил использование Вооруженными силами Украины имеющихся вооружений / Фото УНИАН, Reuters

Пентагон оценивает использование Вооруженными силами Украины имеющихся вооружений "на 12 по 10-балльной шкале". Об этом сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на брифинге 12 августа.

В Минобороны США отметили, что у России есть гораздо больше сил, чем у Украины, но "дела идут не в пользу россиян, и это продолжает влиять на их моральный дух, на их возможность обеспечивать себя", говорится на сайте американского военного ведомства.

По словам представителя Пентагона, имени которого в США традиционно не называют, "на все это повлияла способность украинцев достать [российские] командные пункты, склады боеприпасов, тылового обеспечения и логистики".

Он сказал, что по шкале от нуля до десяти - эффективность ВСУ будет на уровне 12, "просто учитывая, насколько впечатляющими они были с самых разных точек зрения".

"Они нашли способы делать такое, о чем мы и подумать не могли", – добавил он.

Как сообщал Главред, ранее в Пентагоне рассказали, какие потери могла понести Россия из-за взрывов на авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке

9 августа прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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