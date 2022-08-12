Куча истребителей-бомбардировщиков: в США оценили потери россиян от взрывов в Крыму

Россия потеряла ряд своих истребителей, говорят в США.
В Пентагоне рассказали, какие потери могла понести Россия из-за взрывов на авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму.
Как пишет в Twitter американский журналист Джек Детч, Россия потеряла ряд своих истребителей, истребителей-бомбардировщиков, самолетов-разведчиков, а также складов боеприпасов из-за взрыва на авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму.
"США считают, что ряд российских истребителей, истребителей-бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и складов боеприпасов были уничтожены на авиабазе Саки в Крыму на этой неделе", - написал он со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.
Взрывы на аэродроме в Крыму
Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.
В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.
В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.
Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.
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