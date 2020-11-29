Егорова жестко раскритиковала политику Киева на Донбассе

Егорова вновь раскритиковала власть / УНИАН

Скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова заявила, что Украина за последние полтора года дискредитировала себя действиями на Донбассе и "разношерстными заявлениями".

Об этом она сказала в эфире телеканала Наш. Актриса добавила, что Киев должен отказаться от декоммунизации после возвращения Донбасса под украинский контроль.

По словам Егоровой, президент Владимир Зеленский назначил непрофессионалов на государственные посты и это приобрело "катастрофические очертания". Она добавила, что за последние 30 лет независимости Украина превратилась в государство-мутант, который "пожирает" своих собственных людей.

Егорова обвинила Украину в жестокости по отношению к жителям Донбасса. Она добавила, что говорит об украинцах, которые погибли вследствие военных действий, а также о тех, кто сейчас терпит лишения на оккупированных и прифронтовых территориях. Телеведущая напомнила, что выросло поколение детей, которые не знают, что такое жить в мире.

По словам Егоровой, жители русскоязычных регионов Украины недовольны многими действиями властей: закрытием русскоязычных школ, переписыванием учебников, интерпретацией исторических фактов. Она настаивает, что такого мнения придерживаются и жители Донбасса, поэтому не хотят возвращаться в состав Украины.