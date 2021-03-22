Эксперт назвал мишени удара публикацией пленок Медведчука-Суркова

Виктор Медведчук / УНИАН

Служба безопасности Украины располагает большим массивом записей переговоров, наподобие обнародованных между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым и в зависимости от сложившихся обстоятельств будет передавать их для публикации.

Как заявил Радио Свобода директор Института социально-политического проектирования Диалог Андрей Миселюк, в 2014–15 годах СБУ, видимо, записывала достаточно большое количество разговоров.

Он обратил внимание, что записи ждали своего часа в течении семи лет и были опубликованы после ввода санкций против Виктора Медведчука.

"Конечно, это сделано с точки зрения политической целесообразности. Второй мишенью этой атаки является бывший президент Украины Петр Порошенко, поскольку именно при нем Медведчук принимал активное участие в работе Трехсторонней контактной группы, был связующим звеном между Кремлем и официальным Киевом, выполнял поручения, которые лежали как в публичной, так и вне публичной плоскости", - пояснил политолог.

Он также уверен, что президент Владимир Зеленский выбирает для удара тех, кто не находится в его орбите.

"Одной из таких мишеней стал Медведчук, тем более у него есть реноме, что это самый главный апологет кремлевской политики в Украине", - добавил Миселюк.

Санкции против Виктора Медведчука: