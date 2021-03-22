Эксперт назвал мишени удара публикацией пленок Медведчука-Суркова

Владимир Зеленский выбирает для удара тех, кто не находится в его орбите, уверен Андрей Миселюк.
Служба безопасности Украины располагает большим массивом записей переговоров, наподобие обнародованных между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым и в зависимости от сложившихся обстоятельств будет передавать их для публикации.
Как заявил Радио Свобода директор Института социально-политического проектирования Диалог Андрей Миселюк, в 2014–15 годах СБУ, видимо, записывала достаточно большое количество разговоров.
Он обратил внимание, что записи ждали своего часа в течении семи лет и были опубликованы после ввода санкций против Виктора Медведчука.
"Конечно, это сделано с точки зрения политической целесообразности. Второй мишенью этой атаки является бывший президент Украины Петр Порошенко, поскольку именно при нем Медведчук принимал активное участие в работе Трехсторонней контактной группы, был связующим звеном между Кремлем и официальным Киевом, выполнял поручения, которые лежали как в публичной, так и вне публичной плоскости", - пояснил политолог.
Он также уверен, что президент Владимир Зеленский выбирает для удара тех, кто не находится в его орбите.
"Одной из таких мишеней стал Медведчук, тем более у него есть реноме, что это самый главный апологет кремлевской политики в Украине", - добавил Миселюк.
Санкции против Виктора Медведчука:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
- Кроме того, указ Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.