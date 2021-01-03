Эксперт назвал сумму пенсии украинцев при накопительной системе

Какую пенсию будут получать украинцы в случае введения накопительной системы / Фото: УНИАН

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Михаил Вулах высказал мнение, что граждане Украины, предположительно, не улучшат свое материальное положение после введения в стране системы накопительных пенсий.

Как он подчеркнул в эфире телеканала Украина 24, у украинцев планируют брать на пенсию 4 процента от заработной платы, однако в будущем эта сумма фактически никак не отразится на доходах пенсионеров.

"От средней зарплаты в 10 тыс. грн 4% составят всего лишь 400 грн в месяц, за 12 месяцев это примерно 5 тыс. грн. Если человек проработает 30 лет, это будет 150 тыс. грн. Вместе с тем каждый из нас ощущает и знает, что 150 тыс. грн 30 лет назад и сейчас – это совсем разные суммы. И если посчитать и принять во внимание, что государство будет с этими средствами работать, они будут накапливаться за счет процентов. То дай Бог, чтобы у той суммы, которая будет, хотя бы наполовину будет такая же покупательная способность, как 150 тыс. сегодня", - заявил он.

По словам эксперта, украинец сможет накопить пенсию в сумме 600 гривен и получать ее 20 лет, если будет отдавать проценты от заработка на протяжении 30 лет. Вулах подчеркнул, что такой прогноз он сделал на основе собственных рассчетов.

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Пенсия в Украине