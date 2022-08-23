Эксперт объяснил, почему Запад не дает Киеву много оружия для быстрой победы над РФ

Олег Соскин объяснил, почему Украине не дают столько оружия, чтобы она могла победить РФ за два-три месяца / Фото УНИАН

До полномастшабного вторжения России в Украину, страны Запада не знали, что нужно для того, чтобы противостоять РФ. Теперь им приходится выкручиваться, и война идёт за счёт Украины маленькими шажками. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин во время чата на Главреде.

"Вспомните, как вели себя наши западные партнёры в самом начале боевых действий: увозили свои посольства из Киева, сжигали все бумаги, Зеленского призывали покинуть столицу и давали ему гарантии безопасности. То есть у них всё это было оговорено: Путин заходит в Киев и забирает всю восточную часть Украины, а западную – не трогает. Как-то так и собирались жить", - сказал Соскин.

Однако украинский народ и Вооруженные силы Украины не согласились с этим. Поэтому теперь, по словам Соскина, Западу приходится как-то выкручиваться на фоне того, что российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает применением атомной бомбы.

"Вот там и думают – а вдруг и вправду ударит… Потому и выходит так, что война идёт за счёт Украины маленькими шажками", - объяснил эксперт, отвечая на вопрос, почему Украине не дают столько оружия, чтобы она могла победить РФ за два-три месяца.

Соскин добавил, что западные экономики не были готовы предоставлять это оружие в таких количествах.

"Никто не знал, как сегодня нужно воевать. Никто не понимал, что нужно для этой войны, потому что никто в таких объёмах никогда не воевал. А теперь уже выяснили, как нужно воевать, что в современной войне полезны HIMARS, артиллерия, ПВО и т.д. Теперь понятно, чем нужно обладать, чтобы противостоять России", - объяснил политолог.

"Так что, к сожалению, Украина оказалась полем опытов, которое перерабатывает этого монстра-людоеда", - резюмировал он.

Военная помощь для Украины

19 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов.

20 августа Вашингтон официально объявил о новом пакете помощи для Украины. В него вошли боеприпасы к HIMARS, БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, Javelins и прочее.

Ранее американское издание The Hill писало, что почти два десятка бывших военных и дипломатов призвали президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS.

При этом издание Politico со ссылкой на экспертов пишет, что официальный Вашингтон вероятно уже дает Украине больше разного оружия, чем объявляет публично. В частности, Украина могла получить от США в качестве военной помощи ракетный комплекс ATACMS, противорадиолокационные ракеты HARM, высокоточные боеприпасы Excalibur.

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