Эксперт рассказал, какие проблемы ждут Украину из-за противостояния США и Китая

Конечная цель Украины во внешней политике не сформулирована, и то большая проблема.
Президент США Джо Байден и его администрация во внешней политике будут делать ставку на многостороннюю политику солидарности и коллективных действий, то есть на выстраивание различных союзов, коалиций, альянсов. На этом фоне перед Украиной открываются несколько возможностей.
Что это за возможности, рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса в комментарии Главреду.
"Пользуясь ставкой Байдена на союзы и коалиции, мы можем включиться в концепцию Трехморья и, таким образом, стать ее участниками вместе с Польшей, Венгрией, Румынией и странами Балтии", - считает эксперт.
Еще один вариант - Украина может усилить сотрудничество непосредственно с США. Но для этого Украине потребуется восстановить доверие Штатов и осуществить ряд важных шагов в области борьбы с коррупцией, развития верховенства права и проведения реформ.
При этом следует учитывать, что между США и Китаем началось серьезное соперничество за глобальные рынки, а наша страна оказалась между ними - за нее идет борьба.
Если Украина выберет США, тогда это ставит страну в конфронтацию с Россией, Китаем и любыми другими странами, у которых будет конфликт с США, в том числе даже с Турцией, прогнозирует Куса. Если Украина начнет "топить" за Китай, в этом случае появляется риск конфликта со Штатами и частью западных стран.
"Украина может балансировать между Китаем и США, но это очень затратно и по ресурсам, и по кадровой подготовке, а ни того, ни другого у нас сейчас не наблюдается. С точки зрения нашей геополитики, это был бы оптимальный вариант, но слабость наших госинститутов не позволяет сейчас играть в такую серьезную дипломатическую игру", - считает эксперт.
По его словам, пока что выбран путь идти по инерции в западном направлении – проамериканском. Но дальше начнутся проблемы, потому что конечная цель Украины не сформулирована - что во внешней политике страна хочет получить.
Санкции против инвесторов Мотор Сичи:
- 14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО Мотор Сич, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.
- Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 8 января 2021 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, по китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании Мотор Сич.
- В документе отмечается, что поддержанные против ряда физических и юридических лиц санкции внесены Службой безопасности Украины. Часть этого указа секретная.
- Позже на сайте опубликовали два приложения относительно списков физических и юридических лиц, попавших под санкции.Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon). Санкции вводятся на 3 года.
- В компании Skyrizon прокомментировали введение Украиной санкций против китайских акционеров предприятия Мотор Сич, назвав действия Украины "варварским грабежом и серьезным нарушением законных прав и интересов китайских компаний".
- Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой. При этом он заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому покупать контрольный пакет акций Мотор Сичи.