Эксперт рассказал, какие проблемы ждут Украину из-за противостояния США и Китая

Украине придется выбрать США или Китай / Фото Reuters

Президент США Джо Байден и его администрация во внешней политике будут делать ставку на многостороннюю политику солидарности и коллективных действий, то есть на выстраивание различных союзов, коалиций, альянсов. На этом фоне перед Украиной открываются несколько возможностей.

Что это за возможности, рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса в комментарии Главреду.

"Пользуясь ставкой Байдена на союзы и коалиции, мы можем включиться в концепцию Трехморья и, таким образом, стать ее участниками вместе с Польшей, Венгрией, Румынией и странами Балтии", - считает эксперт.

Еще один вариант - Украина может усилить сотрудничество непосредственно с США. Но для этого Украине потребуется восстановить доверие Штатов и осуществить ряд важных шагов в области борьбы с коррупцией, развития верховенства права и проведения реформ.

При этом следует учитывать, что между США и Китаем началось серьезное соперничество за глобальные рынки, а наша страна оказалась между ними - за нее идет борьба.

Если Украина выберет США, тогда это ставит страну в конфронтацию с Россией, Китаем и любыми другими странами, у которых будет конфликт с США, в том числе даже с Турцией, прогнозирует Куса. Если Украина начнет "топить" за Китай, в этом случае появляется риск конфликта со Штатами и частью западных стран.

"Украина может балансировать между Китаем и США, но это очень затратно и по ресурсам, и по кадровой подготовке, а ни того, ни другого у нас сейчас не наблюдается. С точки зрения нашей геополитики, это был бы оптимальный вариант, но слабость наших госинститутов не позволяет сейчас играть в такую серьезную дипломатическую игру", - считает эксперт.

По его словам, пока что выбран путь идти по инерции в западном направлении – проамериканском. Но дальше начнутся проблемы, потому что конечная цель Украины не сформулирована - что во внешней политике страна хочет получить.

Санкции против инвесторов Мотор Сичи: