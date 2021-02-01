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Зеленский объяснил, является ли Китай геополитической угрозой для Украины

1 февраля 2021, 07:10
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При этом президент резко высказался о возможной покупке контрольного пакета акций Мотор Сичи.

Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой.

Об этом глава государства сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

Он отметил, что Украина не чувствует угрозы из Китая.

"Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране", - отметил Зеленский.

При этом президент заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому покупать контрольный пакет акций Мотор Сичи.

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет ", – сказал Зеленский.

Санкции против инвесторов Мотор Сичи - о чем ранее писал Главред:

  • 14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО Мотор Сич, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.
  • Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 8 января 2021 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, по китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании Мотор Сич.
  • В документе отмечается, что поддержанные против ряда физических и юридических лиц санкции внесены Службой безопасности Украины. Часть этого указа секретная.
  • Позже на сайте опубликовали два приложения относительно списков физических и юридических лиц, попавших под санкции.Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon). Санкции вводятся на 3 года.
  • В компании Skyrizon прокомментировали введение Украиной санкций против китайских акционеров предприятия Мотор Сич, назвав действия Украины "варварским грабежом и серьезным нарушением законных прав и интересов китайских компаний".
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