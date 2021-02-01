Зеленский объяснил, является ли Китай геополитической угрозой для Украины

При этом президент резко высказался о возможной покупке контрольного пакета акций Мотор Сичи.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой.
Об этом глава государства сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.
Он отметил, что Украина не чувствует угрозы из Китая.
"Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране", - отметил Зеленский.
При этом президент заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому покупать контрольный пакет акций Мотор Сичи.
"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет ", – сказал Зеленский.
Санкции против инвесторов Мотор Сичи - о чем ранее писал Главред:
- 14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО Мотор Сич, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.
- Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 8 января 2021 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, по китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании Мотор Сич.
- В документе отмечается, что поддержанные против ряда физических и юридических лиц санкции внесены Службой безопасности Украины. Часть этого указа секретная.
- Позже на сайте опубликовали два приложения относительно списков физических и юридических лиц, попавших под санкции.Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon). Санкции вводятся на 3 года.
- В компании Skyrizon прокомментировали введение Украиной санкций против китайских акционеров предприятия Мотор Сич, назвав действия Украины "варварским грабежом и серьезным нарушением законных прав и интересов китайских компаний".