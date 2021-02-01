Зеленский объяснил, является ли Китай геополитической угрозой для Украины

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой.

Об этом глава государства сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

Он отметил, что Украина не чувствует угрозы из Китая.

"Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране", - отметил Зеленский.

При этом президент заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому покупать контрольный пакет акций Мотор Сичи.

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет ", – сказал Зеленский.

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