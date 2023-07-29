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Эксперт рассказал, стоит ли украинцам опасаться блокады портов оккупантами

Дмитрий Видоменко
29 июля 2023, 01:35
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Эксперт Алексей Кущ говорит, что уже в будушем году аграрный потенциал Украины из-за войны может снизиться суммарно на 50%.
Одесский порт, Кущ
Одесский порт, Кущ / коллаж Главред, фото "Громадьске радіо", ua.depositphotos.com

Возможная блокада русскими оккупантами украинских портов однозначно отразится на внутренних закупочных ценах зерна. Об этом в интервью Главреду рассказал экономический эксперт Алексей Кущ.

"Украинцы на себе этого особо не почувствуют. В основном, это почувствуют зернотрейдеры, которые не смогут вывозить зерно через портовую инфраструктуру. Ситуация косвенно ударит и по украинским аграриям, потому что они не смогут продавать зерно тем же зернотрейдерам. Соответственно, возможности реализации зерна сократятся. Это отразится на внутренних закупочных ценах зерна, поскольку дополнительные затраты на транспортировку по железной дороге перекупщики будут перекладывать на производителей, занижая цену. Из-за чего украинские аграрии могут работать либо в "ноль", либо в убыток", ‒ сказал он.

Кущ говорит, что уже в будушем году аграрный потенциал Украины из-за войны может снизиться суммарно на 50%

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"Это может сказаться на нашем аграрном потенциале – если в этом году он сократится на 30%, в основном за счет оккупированных территорий, то в следующем году он может сократиться еще на 20 процентов из-за сокращения логистики и снижения внутренних закупочных цен. Потому в 2024 году наш аграрный потенциал из-за войны может снизиться суммарно на 50 процентов", ‒ сказал он.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

РФ вышла из зернового соглашения и угрожает атаками на суда

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия вышла из зернового соглашения. О таком решении заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, РФ якобы "вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что РФ угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

После этого Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

Руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко заявил, что обстрел портов показывает, что Украина-заложник отношений Эрдогана и Путина. Обстрелами портов российские оккупанты в первую очередь отправляют сигнал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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