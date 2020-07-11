Укрзализныця запускает движение 38 поездов: полный список и ограничения

В Украине со следующей недели компания Укрзализныця возобновляет курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов.
Из них 30 - по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 – Приднепровской, сообщает пресс-служба УЗ.
В компании подчеркнули, что в поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.
В пресс-службе напомнили, что назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.
По региональному филиалу Юго-Западная железная дорога возобновится курсирование следующих поездов:
- № 6701 Терещенская - Новгород-Северский;
- № 6703 Терещенская – Семеновка;
- № 6702 Новгород-Северский – Терещенская;
- № 6704 Семеновка – Терещенская;
- № 6249 Казатин-1 – Шепетовка;
- № 6252 Шепетовка - Казатин-1;
- № 6253 Казатин-1 – Шепетовка;
- № 6254 Шепетовка - Казатин-1;
- № 6255 Казатин-1 – Бердичев;
- № 6256 Бердичев - Казатин-1;
- № 6257 Казатин-1 – Бердичев;
- № 6258 Бердичев - Казатин-1;
- № 6259 Казатин-1 – Шепетовка;
- № 6260 Шепетовка - Казатин-1;
- № 6281 Шепетовка – Здолбунов;
- № 6282 Здолбунов – Шепетовка;
- № 6283 Шепетовка – Ровно;
- № 6286 Ровно – Шепетовка;
- № 6221 Шепетовка – Лановцы;
- № 6222 Лановцы – Шепетовка;
- № 6223 Шепетовка – Лановцы;
- № 6224 Лановцы – Шепетовка;
- № 6291 Погребище - Казатин-1;
- № 6292/6293 Казатин-1 – Жашков;
- № 6294/6295 Жашков - Казатин-1;
- № 6296 Казатин-1 – Погребище;
- № 6501 Коростень – Шепетовка;
- № 6501 Коростень – Шепетовка;
- № 6502 Шепетовка – Коростень;
- № 6502 Новоград-Волынский – Коростень;
- № 6503 Коростень – Шепетовка;
- № 6503 Коростень - Новоград-Волынский;
- № 6504 Шепетовка – Коростень;
- № 885 Киев – Ровно;
- № 886 Ровно – Шепетовка;
- № 870 Шепетовка - Киев.
По региональному филиалу Приднепровская железная дорога возобновится курсирование поездов:
- № 6466 Тимково – Пятихатки;
- № 6027 Днепр-Главный - Кривой Рог-Главный;
- № 6536 Пятихатки - Днепр-Главный;
- № 6509 Пятихатки - Тимково.
С подробным графиком курсирования указанных поездов, а также с изменениями расписания движения поездов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Укрзализныця решила установить на вокзалах столицы инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволяют измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту, сказано в сообщении.