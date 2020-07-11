Укрзализныця запускает движение 38 поездов: полный список и ограничения

В Украине возобновляют движение пригородных и региональных поездов / УНИАН

В Украине со следующей недели компания Укрзализныця возобновляет курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов.

Из них 30 - по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 – Приднепровской, сообщает пресс-служба УЗ.

В компании подчеркнули, что в поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.

В пресс-службе напомнили, что назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.

По региональному филиалу Юго-Западная железная дорога возобновится курсирование следующих поездов:

№ 6701 Терещенская - Новгород-Северский;

№ 6703 Терещенская – Семеновка;

№ 6702 Новгород-Северский – Терещенская;

№ 6704 Семеновка – Терещенская;

№ 6249 Казатин-1 – Шепетовка;

№ 6252 Шепетовка - Казатин-1;

№ 6253 Казатин-1 – Шепетовка;

№ 6254 Шепетовка - Казатин-1;

№ 6255 Казатин-1 – Бердичев;

№ 6256 Бердичев - Казатин-1;

№ 6257 Казатин-1 – Бердичев;

№ 6258 Бердичев - Казатин-1;

№ 6259 Казатин-1 – Шепетовка;

№ 6260 Шепетовка - Казатин-1;

№ 6281 Шепетовка – Здолбунов;

№ 6282 Здолбунов – Шепетовка;

№ 6283 Шепетовка – Ровно;

№ 6286 Ровно – Шепетовка;

№ 6221 Шепетовка – Лановцы;

№ 6222 Лановцы – Шепетовка;

№ 6223 Шепетовка – Лановцы;

№ 6224 Лановцы – Шепетовка;

№ 6291 Погребище - Казатин-1;

№ 6292/6293 Казатин-1 – Жашков;

№ 6294/6295 Жашков - Казатин-1;

№ 6296 Казатин-1 – Погребище;

№ 6501 Коростень – Шепетовка;

№ 6501 Коростень – Шепетовка;

№ 6502 Шепетовка – Коростень;

№ 6502 Новоград-Волынский – Коростень;

№ 6503 Коростень – Шепетовка;

№ 6503 Коростень - Новоград-Волынский;

№ 6504 Шепетовка – Коростень;

№ 885 Киев – Ровно;

№ 886 Ровно – Шепетовка;

№ 870 Шепетовка - Киев.

По региональному филиалу Приднепровская железная дорога возобновится курсирование поездов:

№ 6466 Тимково – Пятихатки;

№ 6027 Днепр-Главный - Кривой Рог-Главный;

№ 6536 Пятихатки - Днепр-Главный;

№ 6509 Пятихатки - Тимково.

С подробным графиком курсирования указанных поездов, а также с изменениями расписания движения поездов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Укрзализныця решила установить на вокзалах столицы инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволяют измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту, сказано в сообщении.