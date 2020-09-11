Ермак назвал главное достижение переговоров советников в Берлине

В Офисе президента довольны продлением режима тишины.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что главным результатом переговоров политических советников в нормандском формате 11 сентября в Берлине стала договоренность о продлении режима тишины на Донбассе.
Как сообщает Укринформ, мнение он озвучил после завершения встречи во время общения с журналистами.
"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей", - сказал чиновник.
По словам Ермака, саммит лидеров нормандской четверки непременно состоится, но дата пока неизвестна.
Читайте также"Нет оснований": у Путина сделали громкое заявление о нормандском формате"Так, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но ... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года", - сказал он.
Глава Офиса президента добавил, что в рамках 7-часовых переговоров советников обсудили вопросы безопасности, политические моменты, доступ Красного Креста, освобождения удерживаемых лиц. Ермак поддержал позицию представителя РФ Дмитрия Козака и подтвердил, что никаких прорывов во время переговоров не произошло.
Переговоры в нормандском формате:
В Берлине 11 сентября состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.
Президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что после встречи политических советников в Берлине состоится встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.
Напомним, встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе должна была состояться еще 28 августа. В Офисе Зеленского заявили, что дискуссию перенесли по причине командировки советника французского главы государства Макрона.