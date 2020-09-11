Ермак назвал главное достижение переговоров советников в Берлине

Ермак назвал главное достижение переговоров / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что главным результатом переговоров политических советников в нормандском формате 11 сентября в Берлине стала договоренность о продлении режима тишины на Донбассе.

Как сообщает Укринформ, мнение он озвучил после завершения встречи во время общения с журналистами.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей", - сказал чиновник.

По словам Ермака, саммит лидеров нормандской четверки непременно состоится, но дата пока неизвестна.

Читайте также"Нет оснований": у Путина сделали громкое заявление о нормандском формате"Так, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но ... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года", - сказал он.

Глава Офиса президента добавил, что в рамках 7-часовых переговоров советников обсудили вопросы безопасности, политические моменты, доступ Красного Креста, освобождения удерживаемых лиц. Ермак поддержал позицию представителя РФ Дмитрия Козака и подтвердил, что никаких прорывов во время переговоров не произошло.

Переговоры в нормандском формате: