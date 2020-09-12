Ермак обвинил внутренних и внешних врагов в срыве режима тишины на Донбассе

Ермак пояснил, кто нарушил перемирие на Донбассе / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что за срыв режима тишины на оккупированном Донбассе несут в равной степени ответственность, как внешние враги, так и внутренние.

Как информирует УНИАН, такое заявление Ермак сделал в рамках брифинга по итогам встречи политических советников в нормандском формате.

"Украинская делегация вернулась с главным результатом - мы получили подавляющую поддержку уже со стороны всех участников "нормандского формата" относительно режима прекращения огня, он будет продлен, несмотря на попытки его сорвать. К сожалению, он не устраивает не только наших врагов снаружи, но и врагов, которые противодействуют этому внутри страны. Не всем нужен мир", - заявил Ермак.

Читайте такжеВерховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах – КозакПредставитель главы государства подчеркнул, что с конца июля на Донбассе продолжался режим тишины, и он был самым продолжительным за всю историю конфликта.

"Для нас это очень важно", - акцентировал чиновник.

Переговоры в нормандском формате: