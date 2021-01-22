Еще один перенос: в ОП назвали новую дату встречи советников Нормандской четверки

Андрей Ермак / УНИАН

Видеоконференцию политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая была запланирована на 22 января 2021 года, перенесли из-за трагических событий в Харькове (пожара в нелегальном доме престарелых). Об этом заявила пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная в комментарии Украинской правде.

Встречу ориентировочно перенесли на 27 января.

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Напомним, ранее сообщалось: