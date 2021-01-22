УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Еще один перенос: в ОП назвали новую дату встречи советников Нормандской четверки

22 января 2021, 17:45

Информацию по новой предварительной дате встречил озвучила пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная.

Ермак
Андрей Ермак / УНИАН

Видеоконференцию политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая была запланирована на 22 января 2021 года, перенесли из-за трагических событий в Харькове (пожара в нелегальном доме престарелых). Об этом заявила пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная в комментарии Украинской правде.

Встречу ориентировочно перенесли на 27 января.

Читайте такжеПодключение к переговорам США: в РФ назвали условие расширения "нормандского формата"

Напомним, ранее сообщалось:

  • 12 января в Берлине состоялась встреча политических советников в "нормандском формате" относительно решения конфликта на Донбассе. Тогда же было решено сделать перерыв до 22 января. Представитель Украины Андрей Ермак назвал встречу непростой, но конструктивной.
  • Представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны провели в Берлине полезный и откровенный разговор, но окончательных решений ни по одному пункту переговоров достичь не удалось.
нормандская четверка Дмитрий Козак новости Украины Андрей Ермак встреча в нормандском формате
Сейчас вы просматриваете новость «Еще один перенос: в ОП назвали новую дату встречи советников Нормандской четверки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Языковой скандал в Одессе: магазин Артель у Машковичей прекратил работуЯзыковой скандал в Одессе: магазин Артель у Машковичей прекратил работу Исчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуациюИсчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуацию "Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США У Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцевУ Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцев Убийство Даши Лукьяненко: обвиняемый на суде полоснул себя по горлуУбийство Даши Лукьяненко: обвиняемый на суде полоснул себя по горлу
Следующий материал

Последние новости

18:25
Сколько будет стоить растаможка "евроблях": в Раде назвали новую цену
18:24
"Сексапильная": Jerry Heil топлес и с игрушкой свела с ума поклонников
18:22
Стала известна дата начала процесса импичмента Трампу в Сенате США Видео
18:12
Valve получила штраф из-за региональных цен в Steam: чем это может обернуться
18:02
Родители заплатят больше: в Киеве подскочит стоимость питания в детсадах Видео
Реклама
18:01
Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и проблемы из-за злых языков Видео
17:45
Еще один перенос: в ОП назвали новую дату встречи советников Нормандской четверки
17:39
Мишель Андраде и Позитив стали ведущими шоу Орел и Решка 2021
17:33
В Киеве у комитетов Рады случилось ЧП
17:24
В новом Resident Evil 8 впервые в истории серии будет полноценная русская озвучка Видео
17:21
Не только старшие классы: в Украине школы отказываются набирать первоклассников Видео
17:19
"Золотая" коммуналка: в Киеве объяснили космические цифры в платежках Видео
16:56
"Чтит бандеровцев и радикалов": в Госдуме разразились оскорблениями в адрес Кравчука из-за Крыма Видео
16:55
Салаты из пекинской капусты: 5 вкусных рецептов Видео
16:54
Что смотреть на СТБ - график премьер на весенний сезон
16:44
Вышел трейлер атмосферного хоррора The Medium от автора синематиков "Ведьмака" Видео
16:38
"Продался моск*лям": на Прикарпатье радикалы напали на скандального журналиста Коцабу Видео
16:17
Легендарный Зинедин Зидан заболел коронавирусом
16:15
Календарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Видео
16:06
Ксения Мишина поиздевалась над самоуверенным признанием Александра Эллерта Видео
Реклама
15:58
Украину заметет снегом и зальет дождями: синоптик дал неожиданный прогноз на февраль Видео
15:54
Нормандская встреча отменена по просьбе Киева: озвучена причина Видео
15:48
Удар по водителям: в Украине подскочили цены на автогаз Видео
15:40
Подпольная вакцинация от COVID-19: СМИ узнали, как вакцина Pfizer могла попасть в Украину Видео
15:27
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер тайно стали родителями
15:25
Подключение к переговорам США: в РФ назвали условие расширения "нормандского формата" Видео
15:13
Кравчук высказался о поездке в Крым
15:13
Названы 5 продуктов, которые отбеливают зубы Видео
14:57
Ливни и снегопады: синоптики рассказали о приближающемся похолодании в Украине Видео
14:53
Куча ран на теле: в Тернополе в школьника пальнули из дробовика
14:52
Пятнадцать жертв пожара в Харькове: в МВД объяснили, почему не спасли людей Видео
14:49
Макгрегор - Порье: дата боя, где смотреть и кто фаворит
14:39
Общий траур и рынок соцуслуг: что Зеленский наобещал в Харькове Видео
14:35
В сервисе Steam можно приобрести первый месяц подписки EA Play за 26 грн – благодаря скидке в 80%
14:35
Мать Давы высказалась про Ольгу Бузову Видео
14:23
"Красная зона" по коронавирусу: в Минздраве добавили две страны
14:21
"Всегда отмажет": украинские курсантки "зажгли" с российским копом Видео
14:07
Как исправить осанку: упражнения для ровной спины Видео
14:06
У Путина одобрили ядерную сделку с США: названо условие России Видео
13:58
"Шмыгаль, убирайся вон": в Украине начались новые тарифные бунты Видео
Реклама
13:50
"Не кидайтесь камнями": глава Valve выступил в защиту Сyberpunk 2077
13:44
Что будут колоть украинцам: появились результаты испытаний вакцины КНР от COVID-19 Видео
13:38
Кети Топурия стала мамой и показала трогательное фото сына
13:36
До +12 и серьезная опасность: синоптик составила прогноз для Украины на выходные Видео
13:19
Антипутинские хэштеги в TikTok перед протестами набрали миллиард кликов
13:09
Ради их достоинства: Витренко объяснил, почему украинцам не нужны субсидии Видео
13:03
Как завязать бант: лучшие способы Видео
12:58
Время создать свою величайшую межзвёздную цивилизацию – в Epic Games Store новая бесплатная игра Видео
12:57
НВО снимает сразу 5 приквелов к Игре престолов
12:51
Статус украинского языка в Евросоюзе: языковой омбудсмен раскрыл новые планы Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять