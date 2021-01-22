Еще один перенос: в ОП назвали новую дату встречи советников Нормандской четверки

Информацию по новой предварительной дате встречил озвучила пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная.
Видеоконференцию политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая была запланирована на 22 января 2021 года, перенесли из-за трагических событий в Харькове (пожара в нелегальном доме престарелых). Об этом заявила пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная в комментарии Украинской правде.
Встречу ориентировочно перенесли на 27 января.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 12 января в Берлине состоялась встреча политических советников в "нормандском формате" относительно решения конфликта на Донбассе. Тогда же было решено сделать перерыв до 22 января. Представитель Украины Андрей Ермак назвал встречу непростой, но конструктивной.
- Представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны провели в Берлине полезный и откровенный разговор, но окончательных решений ни по одному пункту переговоров достичь не удалось.
Автор: Дмитрий Видоменко