Есть положительные новости: Гайдай рассказал о том, что творится на фронте

ВСУ держат оборону в Луганской области, оккупанты пытаются прорваться / Коллаж фото 93 ОМБр, Суспільне

Российские оккупанты, которые сбежали из Херсона, пытаются подкрепить силы армии РФ в Луганской области. Туда также свозят новомобилизированных россиян. Россия хочет прорвать линию обороны ВСУ, однако на этом участке фронта уже есть положительные новости. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он акцентировал внимание на том, что об этих положительных новостях пока нужно помолчать.

"В сторону Сватового следуют две сотни грузовиков со строительными материалами. В частности, так называемыми "зубами дракона". Россияне укрепляют там оборону так называемую линию "Вагнера", — рассказал Гайдай.

Враг постоянно пытается атаковать украинские позиции в районе Белогоровки, но ВСУ уверенно держат оборону.

Стоит отметить, что от таких атак страдают мирные жители, которые остались в прифронтовых населенных пунктах. Оккупанты обстреливают эти села из "Градов", "Ураганов" и "Смерчей".

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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