"Это классическое поведение бандита": в РФ понимают, что Крым нужно будет отдать - Подоляк

Россияне ясно понимают, что украли полуостров и подсознательно ожидают наказания, считает советник главы ОП.

Михаил Подоляк высказался об освобождении Крыма / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в стране-оккупанте России привыкают к мнению, что аннексированный в 2014 году украинский Крым нужно будет вернуть.

"В криминологии есть такое – это классическое криминализированное поведение. Ты украл и подсознательно ожидаешь, что тебя поймают и будут наказывать. Это совершенно такое же поведение сегодня у России. Они ясно понимают, что украли полуостров. Это было банальное воровство нашего имущества. И они все время об этом помнили", - объяснил Подоляк в интервью 24 каналу.

По словам советника ОП, так как в РФ понимали, что Крым - это украденное имущество, поэтому и проводили масштабные пропагандистские проекты и говорили: "Крым – навеки Россия, русская земля, это Хрущев что-то отдал".

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Сейчас оккупанты хотят наворовать еще больше и сбежать, например, в Читу, "там китайские вертухаи, которые не позволят оттуда забрать и привезти на судебные процессы в Европу".

"Крым постоянно 8 лет говорил: поймайте нас и посадите, накажите. Вот это они сегодня понимают (…) Они будут ехать далеко за Уральские горы. Все, кто так или иначе принимал непосредственное участие в аннексии Крыма, все они будут искать себе места вдали от европейской части Российской Федерации", - добавил Подоляк.

Возвращение Крыма под контроль Украины

В ноябре 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник заявил, что планирует включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов завил, что Крымский мост нужно добить, чтобы загнать российских оккупантов в тупик.

По мнению бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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