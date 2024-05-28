'Это непростой процесс': полковник ВСУ назвал условие для переговоров с РФ

Украине уже нужно начинать поиск формулы мира совместно с другими государствами, однако при этом не забывать, что все равно решающей будет позиция на фронте.

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Полковник ВСУ назвал условие для переговоров с РФ/ коллаж: Главред, фото: Армия inform, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украина должна начинать поиск формулы мира. Для этого поиска нужно привлекать как можно больше других стран. Но всё равно нужно помнить, что решающей будет ситуация на фронте.

Перед тем, как начинать переговоры, нашему государству нужно обвалить южный плацдарм, выйти на северное Приазовье, отвоевать полностью Запорожскую и Херсонскую области. Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник, сообщает 24 канал.

"Диалог надо начинать, привлекать туда как можно больше государств. Рано или поздно какая-то формула будет. Однако помним слова Уинстона Черчилля: "Наша цель мир, но путь к ней лежит только через силу". Нам крайне важно суметь обвалить южный плацдарм, выйти на северное Приазовье, отвоевать Запорожье и Херсонщину полностью", - отметил полковник запаса ВСУ. видео дня

Он добавил, что поиск формулы мира - очень непростой процесс. Также Черник отметил, что важно, чтобы на саммите мира присутствовали представители США и Китая, и добавил, что Китай на самом деле имеет влияние на Россию.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Саммит мира в июне - что известно

Саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, станет первым этапом восстановления мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он надеется, что это станет первым реальным шансом начать восстановление справедливого мира в Украине.

Также ранее сообщалось, что на саммите мира разработают переговорную позицию и передадут РФ. Саммит мира организовывают Украина и Швейцария, на нем страны, которые уважают международное право и устав ООН, должны разработать общую позицию для переговоров и передать ее России.

Напомним, ранее Главред рассказывал, в чем суть формулы Зеленского и чего ждать от Саммита мира. Украине нужна сильная позиция на поле боя, чтобы инициативы, направленные на установление мира, получили шансы на поддержку как Запада, так и Глобального Юга.

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