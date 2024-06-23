'Это очень бесит Путина': офицер ВСУ объяснил активизацию россиян на фронте

Офицер ВСУ отметил, что россияне пытаются достичь максимального успеха до того, как для них закроется "окно возможностей", однако это им не удается.

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Офицер ВСУ объяснил активизацию россиян на фронте / Коллаж: Главред, Фото: 66 отдельная механизированная бригада, 44 механизированная бригада

Российские оккупанты будут продолжать давление на позиции Сил обороны Украины на разных направлениях боевых действий. Приоритет врага - захват Донецкой и Луганской областей в ее административных границах, а другие направления РФ использует для оттягивания украинских сил и ресурсов. Об этом в эфире 24 канала рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Федоренко отметил, что активность противника может быть связана с тремя факторами:

благоприятными для оккупантов погодными условиями;

готовностью врага к активным ударно-штурмовым действиям благодаря накоплению личного состава и техники;

логистикой международной военной помощи, которая поступает в Украину.

Он отмечает, что российские оккупанты пытаются воспользоваться "окном возможностей", пока оно окончательно не закрылось, чтобы достичь максимального территориального продвижения на фронте. Однако, врагу не удается достичь тактических успехов.

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"Это очень бесит диктатора Путина. Он дает все новые и новые команды на конкретных отрезках, какие должны быть результаты, к каким датам. Однако Силы обороны иногда делают абсолютно невозможное", - отметил Юрий Федоренко.

Он отмечает, что сила украинских военных заключается в уме, креативе, поддержке нации и профессионализме, которые дают возможность Силам обороны перехватывать динамику и не давать россиянам реализовывать их планы.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Наступление РФ на Востоке - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины полностью стабилизировали ситуацию на Харьковщине и активно проводят операции для вытеснения врага с его позиций, сообщил командир Батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что на направлении поселка Боровая ВСУ сорвали планы российских оккупантов по наступлению. В других местах этого фронта враг продолжает усиливать свои силы, но ВСУ успешно ликвидируют значительное количество живой силы и техники противника.

Силы обороны Украины заставили российское командование перейти от наступления к глухой обороне во время боев на Харьковщине, сообщил ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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