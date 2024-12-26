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"Этого недостаточно": Жорин резко прокомментировал тему демобилизации

Анна Косик
26 декабря 2024, 04:01
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В ВСУ есть более приоритетные вопросы по личному составу, чем демобилизационные процессы.
Жорин, ВГУ
Вопросы ротаций и восстановления требуют адекватного формата / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Что сказал Жорин:

  • Нужно прекратить манипуляции на тему демобилизации
  • Никто не знает, когда закончится война
  • Все подразделения на ЛБЗ должны были бы выводить на восстановление

Среди чиновников и журналистов в течение последнего года особенно активно обсуждается вопрос демобилизации украинских военнослужащих. По этому поводу высказался заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Как он написал в Telegram, тему демобилизации нельзя использовать как повод для популистских заявлений или пиара и любые манипуляции нужно прекратить.

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"Все хотят знать, когда будет демобилизация. Но, к сожалению, никто не знает, когда закончится война. Настолько масштабные боевые действия, наступление рф абсолютно по всем направлениям, плюс проваленная с 2022 года мобилизация не дают сейчас возможности установить конкретные сроки службы. Поэтому для начала надо решить вопрос ротаций и восстановления подразделений", - подчеркнул он.

мобилизация инфографика
Мобилизация / Инфографика: Главред

Жорин отметил, что адекватная ротация военных не заключается в том, чтобы номинально возлагать на воинские части обязанность давать отпуска. Особенно когда ВСУ оказались в условиях нехватки людей.

"Этого недостаточно, и такая схема актуальна для мирного времени. На сегодняшний день все подразделения, которые находятся на ЛБЗ, по всем показателям должны были бы выйти на восстановление. Вместо этого этот процесс происходит только в виде переброски подразделений на более "легкое" направление", - добавил он.

Военный подытожил, что вопрос ротаций и восстановления требует серьезного вовлечения в проблему и поиска адекватного формата, но отнюдь не принятия нереальных для реализации правил.

Демобилизация в Украине - что известно

Напомним, в СМИ появилась информация, что Министерство обороны Украины планирует до декабря этого года закончить работу над законопроектом о демобилизации.

Но впоследствии, как писал Главред, Министерство обороны Украины якобы просило Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отложить подготовку законопроекта об условиях демобилизации во время военного положения.

Накануне член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что в краткосрочной перспективе - в течение следующих полугода - рано говорить, что законопроект о демобилизации появится в Верховной Раде и будет принят.

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Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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