Отставка Смолия: в Слуге народа оценили кандидатов на пост главы НБУ

На пост главы НБУ есть несколько претендентов / фото: vlasti.net

Информация о возможном назначении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка на пост главы Нацбанка после отставки Якова Смолия является слухами, заявила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

"Вопрос о Яценюке - это ничто иное, чем слухи. И вряд ли будут голоса у монобольшенства за назначение Яценюка. Хотя, конечно, он один из предшественников - он возглавлял Нацбанк - квалификационно этому отвечает, но политически - нет", - сказала она в комментарии журналистам, передает УНИАН.

Оценивая кандидатуру главы председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутата от Слуги народа Данила Гетманцева, Кравчук отметила, что пока рано говорить о конкретных фамилиях.

Читайте такжеКонфликт с Зеленским: СМИ раскрыли неожиданную причину отставки Смолия"Относительно Гетманцева - у него один из самых активных комитетов этой Рады. Я думаю, что было бы плохо его потерять, такого профессионального председателя комитета. Конечно, если он сам так пожелает ... Но я не слышала о таком его желании", - сказала депутат.

Кравчук также не считает вероятной кандидатуру экс-министра развития экономики Украины Тимофея Милованова.

В то же время, на вопрос в отношении руководителя Укргазбанка Кирилла Шевченко, она отметила, что выдвижение этой кандидатуры на должность председателя Нацбанка является "вероятным".

"Фамилия Кирилла Шевченко из Укргазбанка звучала среди кандидатур. Но, опять же, должны быть официальные представления, официальные сигналы, а не просто переписки во внутрипартийном чате", - сказала она.

Кравчук также подчеркнула необходимость заслушать информацию Смолия перед тем, как он уйдет в отставку.

Напомним, 1 июля Смолий написал заявление об увольнении с поста главы НБУ по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому.

Смолий объяснил свое решение тем, что на протяжении длительного времени на Нацбанк "осуществляется систематическое политическое давление".

В свою очередь председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что Смолию придется занимать должность главы НБУ и в дальнейшем, если нардепы не поддержат его отставку.