Евродепутат увидела в решении КСУ интересы олигархов и Кремля

Решение КСУ возмутило Европу / УП

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель высказала мнение, что в скандальном решении Конституционного суда Украины чрезмерно заметно влияние олигархов и Кремля.

"Мы видим, что существует конфликт интересов в КС. Европейские страны ожидают от президента расследования. И те судьи, которые задействованы в неправомерных действиях, должны быть уволены. Но все это требует соблюдения верховенства права. С другой стороны, нас значительно беспокоит то, какие интересы стоят за судьями КС — безусловно, чувствуется влияние интересов олигархов и Кремля", - сказала европейский политик в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

По словам Крамон-Таубадель, катастрофическую ситуацию с решением суда важно исправить в ближайшие сроки.

Читайте также"Конституционный переворот": глава КСУ резко отреагировал на идею Зеленского распустить суд"Они держат судебные учреждения, эту ситуацию надо исправить. Здесь стоит уже "передавать пас" парламенту, законодательному органу. Этот конституционный кризис может быть рассмотрен за счет политического консенсуса", — сказала евродепутат.

Политик напомнила, что Украина получила безвизовый режим с ЕС после выполнения ряда обязательств. В частности, Киев обещал вести масштабную борьбу с коррупцией. Об этом Евросоюз просил правительство Украины, поэтому важно выполнить все договоренности.

Решение КСУ по антикоррупционным законам