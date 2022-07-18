Европа не снимет санкции с России, если война закончится на условиях Путина - Шольц

Санкции с РФ не снимут, если война закончится на условиях Путина / коллаж УНИАН, Reuters

Европа не отменит санкции, которые были наложены против РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, если мир будет заключен на условиях Путина. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он добавил, что немцам, как и другим жителям Европы, необходимо готовится к нелегкому и длительному периоду.

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было понятно изначально. Нам также понятно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", - сказал Олаф Шольц.

Он призвал немцев отнестись с пониманием и перетерпеть этот период, в связи с чем в стране повысились цены на бензин, продукты и электроэнергию.

Ранее Шольц заявлял, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности. Однако они будут отличаться от тех, которые прописаны 5 статьей договора НАТО о коллективной безопасности.

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Переговоры Украины и РФ о мире

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры с Россией будут возобновлены только после того, как российские оккупанты потерпят поражение на фронте. До этого момента переговоры будут бессмысленными, так как "это будет снова язык ультиматумов".

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.