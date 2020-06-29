Филарет будет требовать от Константинополя другой томос для ПЦУ

Филарет требует другой томос / Reuters

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет высказал мнение, что Украина обязана отказаться от томоса об автокефалии ПЦУ, который в 2019 году сделал украинскую церковь независимой от Московского патриархата.

В интервью Апострофу он заявил, что данный документ не предоставил УПЦ истинную автокефалию, поскольку теперь Украина зависит от Константинополя.

"Миро каждая церковь имеет право варить сама. На то она и автокефальная церковь. А если она не имеет своего миро, то это означает, что она не может ни детей крестить, ни освящать престолы. Дадут миро – можем, не дадут – не можем. Зависимость? Зависимость!", — сказал Филарет.

По словам патриарха, подобного уровня церковные вопросы должен рассматривать Поместный собор. Он утверждает, что в действующем томосе указано - не Поместный собор будет рассматривать украинские вопросы, а Константинопольский патриарх.

Филарет настаивает, что от томоса с таким содержание необходимо отказаться. Константинопольский Патриарх должен дать Украине такой томос, отметил иерарх, который он дал Польской, Румынской, Болгарской, Сербской церквям.

"Если Вселенский Патриарх даст новый Томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью", — резюмировал он.

Как ранее сообщалось, общественная ЛГБТ-организация Инсайт подала иск в суд в отношении почетного патриарха ПЦУ Филарета, поскольку он ранее публично указывал на однополые браки, как причину пандемии Covid-19.

Напомним, Филарет заявил, что "эпидемия – это наказание Божье за грехи людей" и причиной вируса являются однополые браки. Патриарх подчеркнул, что "Бог сжег Содом и Гоморру".