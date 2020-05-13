Кабмин без объяснения причины уволил главу Госэкоинспекции Фирсова

Кабмин сменил главу Госэкоинспекции / Фото: Facebook/Егор Фирсов

Кабинет министров Украины 13 мая уволил и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова с занимаемой должности.

"Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было. Но я, конечно, знал, что такое решение готовится. И судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", - написал он о своей отставке в Facebook.

На заседание Кабмина Фирсова не вызывали и приняли решение об увольнении без его личного присутствия. С премьер-министром Денисом Шмыгалем чиновник встречался около трех недель назад, тогда глава правительства уверял, что работой его доволен и претензий не имеет. Новым главой Госэкоинспекции назначен чиновник из Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованный.

Как известно, за время работы Фисовова и.о. главы Государственной экологической инспекции ряд крупных предприятий, в том числе принадлежащих олигархам, были оштрафованы за экологические нарушения на беспрецедентно большие для Украины суммы.

Увольнение Фирсова вызвало бурную дискуссию в Facebook.

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко утверждает, что инициатором увольнения Фирсова выступила министр энергетики Ольга Буславец. Министр не пригласила Фирсова на разговор, не заслушала отчет о состоянии дел, ситуации в экологической сфере, о проблемах и приоритетах.

"Правительство, конечно, имеет право увольнять/назначать. Но когда человек узнает о своем увольнении из телевизора и без объяснения причин, то это не по-человечески", - подчеркивает Гриценко.

Основатель организации UAnimal Александр Тодорчук подчеркнул, что Фирсов за достаточно короткий срок начал борьбу с загрязнителями окружающей среды и вышел на диалог с общественными активистами.

"Егор Фирсов был едва ли не единственным адекватным человеком, в последнее время пришла работать в сферу охраны окружающей среды. За довольно короткий срок Егор начал борьбу с загрязнителями и вышел на диалог с общественными активистами. Теперь он уволен", - написал Тодорчук в Facebook.

Напомним, в морском порту Южный неподалеку от Одессы судно Stavanger под флагом Тувалу сбросило в акваторию Черного моря свыше восьми тонн пальмового масла. Фирсов заявлял, что компания заплатит почти два с половиной миллиона долларов штрафа.