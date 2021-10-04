Газ для населения в октябре подорожает: в каких регионах украинцам нужно приготовиться

Газ / УНИАН

В ноябре нынешнего года домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, а также жители городов Кременец (Тернопольская область), Мелитополя и Мелитопольского района (Запорожская область), Коростышева и Коростышевского района (Житомирская область) и Шепетовки (Хмельницкая область) получат платежки за газ, использованный в октябре, с повышенными тарифами.

Речь идет о бытовых потребителях, для которых "Нафтогаз Украины" — "поставщик последней надежды" (ППН). Для них цены на газ в октябре будут выше, чем в сентябре. Кубометр газа для таких домохозяйств будет стоить 16,56 гривны (без учета стоимости доставки).

Таким клиентам (их на данный момент 600 тысяч) советуют заключать договора с другими поставщиками в течение 60 дней — на такой срок им гарантируется газообеспечение по тарифу ППН.

До того сообщается, что клиенты госкомпании, заключившие с "Нафтогазом" годовой договор, платят по 7,96 гривны за кубометр "голубого" топлива. На тариф ППН автоматически переводят тех потребителей, чей газопоставщик обанкротился или лишился лицензии на деятельность.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года.

Месячные тарифы на октябрь выросли у ряда поставщиков.

Обратим внимание, что отдельные газоснабжающие компании подняли тариф выше 30 гривен за кубометр газа.